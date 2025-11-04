Nikkei-225® - Sieben weiße Monatskerzen in Serie

Im Oktober gelang dem Nikkei-225® ein sehr starkes Kursplus von über 16 %. Seit Jahresbeginn summiert sich der Wertzuwachs bereits auf 30 %. Die überzeugende Performance hat noch weitere Nebenaspekte. So steht mittlerweile eine Folge von sieben positiven Monatskerzen in Serie zu Buche – die japanischen Standardwerte konnten also seit dem „reversal“ vom April in jedem einzelnen Kalendermonat zulegen. Diese Erfolgssträhne schlägt sich nicht zuletzt in einem neuen Allzeithoch (52.637 Punkte) nieder, was für eines der besten Signale der Technischen Analyse sorgt. Der zugrundeliegende Basisaufwärtstrend ist also absolut intakt. Allerdings hat das Aktienbarometer damit in Rekordgeschwindigkeit das Kursziel aus der zuvor ausgeprägten Schiebezone zwischen 31.000 und 41.000 Punkten abgearbeitet. Wann immer Anlegerinnen und Anleger Zeugen eines derart starken Trends werden, gewinnt gleichzeitig ein aktives Money Management an Bedeutung. Es gilt, den Stop-Loss zur Gewinnsicherung nachzuziehen und gleichzeitig dem Basisaufwärtstrend genug Luft zum Atmen zu lassen. Im konkreten Fall kann die Absicherung auf das Niveau des Septemberhochs bei 45.853 Punkten angehoben werden.

Nikkei-225® (Monthly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Nikkei-225®

Quelle: LSEG, tradesignal²

