W​e​r​b​u​n​g ausblenden
W​e​r​b​u​n​g von
HSBC Continental Europe S.A., Germany

Nikkei-225® - Sieben weiße Monatskerzen in Serie

HSBC · Uhr
Artikel teilen:
HSBC Daily Trading

Sieben weiße Monatskerzen in Serie

Im Oktober gelang dem Nikkei-225® ein sehr starkes Kursplus von über 16 %. Seit Jahresbeginn summiert sich der Wertzuwachs bereits auf 30 %. Die überzeugende Performance hat noch weitere Nebenaspekte. So steht mittlerweile eine Folge von sieben positiven Monatskerzen in Serie zu Buche – die japanischen Standardwerte konnten also seit dem „reversal“ vom April in jedem einzelnen Kalendermonat zulegen. Diese Erfolgssträhne schlägt sich nicht zuletzt in einem neuen Allzeithoch (52.637 Punkte) nieder, was für eines der besten Signale der Technischen Analyse sorgt. Der zugrundeliegende Basisaufwärtstrend ist also absolut intakt. Allerdings hat das Aktienbarometer damit in Rekordgeschwindigkeit das Kursziel aus der zuvor ausgeprägten Schiebezone zwischen 31.000 und 41.000 Punkten abgearbeitet. Wann immer Anlegerinnen und Anleger Zeugen eines derart starken Trends werden, gewinnt gleichzeitig ein aktives Money Management an Bedeutung. Es gilt, den Stop-Loss zur Gewinnsicherung nachzuziehen und gleichzeitig dem Basisaufwärtstrend genug Luft zum Atmen zu lassen. Im konkreten Fall kann die Absicherung auf das Niveau des Septemberhochs bei 45.853 Punkten angehoben werden.

Nikkei-225® (Monthly)

Chart Nikkei-225®
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Nikkei-225®

Chart Nikkei-225®
Quelle: LSEG, tradesignal²



Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?


Kostenlos abonnieren



Wichtige Hinweise
Werbehinweise

HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910
Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)
Hotline für Berater: 0211/910-4722
Fax: 0211/910-91936
Homepage: www.hsbc-zertifikate.de
E-Mail: zertifikate@hsbc.de

2)Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
N
Nikkei

Das könnte dich auch interessieren

DAX® - Batterie an Kerzen mit kleinen Körpern
g​n​u​b​r​e​W
gestern, 08:50 Uhr · HSBC
DAX® - Batterie an Kerzen mit kleinen Körpern
DAX® (Daily) - Spektakulär unspektakulär
g​n​u​b​r​e​W
31. Okt. · HSBC
DAX® (Daily) - Spektakulär unspektakulär
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Eilmeldung
Die vielleicht entscheidende Batterie-Wette des Jahrzehntsgestern, 11:44 Uhr · onvista
Nachkauf-Zertifikate
Kurse zu hoch? So kannst du trotzdem einsteigen31. Okt. · onvista-Partners
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden