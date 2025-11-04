W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Übernahmegefecht

Novo Nordisk hat bei Buhlen um Metsera weiter Nase vorn vor Pfizer

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Artikel teilen:
Quelle: sdx15/Shutterstock.com

Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk hat im Übernahmerennen um die Biotech-Firma Metsera weiter die besseren Karten als der US-Pharmariese Pfizer. Beide Konzerne hätten ihre vorherigen Gebote erhöht, hieß es am Dienstag von Metsera in New York. Die Dänen bewerteten Metsera in ihrem Gebot nun mit 86,20 Dollar je Aktie und damit insgesamt 10 Milliarden US-Dollar (8,7 Mrd Euro). Pfizer komme mit seiner aufgebesserten Offerte von 70 Dollar je Schein nun auf 8,1 Milliarden Dollar Gesamtwert. Das Angebot aus Dänemark sei damit demjenigen von Pfizer überlegen, hieß es von Metsera.

Die Abmachung mit Pfizer habe zwar zunächst weiter Bestand, teilte der umworbene Konzern mit. Pfizer hatte zuerst für Metsera geboten, die Gremien waren sich einig. Novo Nordisk grätschte dann jedoch dazwischen und legte ein höheres Gebot für den Anbieter von Fettleibigkeitsmedikamenten auf den Tisch. Metsera und Pfizer können nun zwei Tage lang weitere Änderungen verhandeln. Komme der Verwaltungsrat danach zu dem Schluss, dass Novo Nordisks Offerte weiter überlegen sei, ließe sich die Vereinbarung mit Pfizer aufkündigen, hieß es von Metsera.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Pfizer
Novo Nordisk (ADR)
Metsera
Novo Nordisk

Das könnte dich auch interessieren

Zusammenarbeit mit US-Konzern
Biontech macht weniger Verlust - Geld von Bristol Myers Squibbgestern, 13:08 Uhr · dpa-AFX
Biontech macht weniger Verlust - Geld von Bristol Myers Squibb
Mainzer Pharmaunternehmen
Biontech veröffentlicht heute Zahlengestern, 05:50 Uhr · dpa-AFX
Biontech veröffentlicht heute Zahlen
US-Pharmakonzern
Eli Lilly plant Werk für 3 Milliarden Euro in den Niederlandengestern, 15:12 Uhr · dpa-AFX
Eli Lilly plant Werk für 3 Milliarden Euro in den Niederlanden
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Eilmeldung
Die vielleicht entscheidende Batterie-Wette des Jahrzehntsgestern, 11:44 Uhr · onvista
Nachkauf-Zertifikate
Kurse zu hoch? So kannst du trotzdem einsteigen31. Okt. · onvista-Partners
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden