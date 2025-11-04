Original-Research: Alzchem Group AG (von Montega AG): Halten

^ Original-Research: Alzchem Group AG - von Montega AG 04.11.2025 / 12:56 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Einstufung von Montega AG zu Alzchem Group AG Unternehmen: Alzchem Group AG ISIN: DE000A2YNT30 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Halten seit: 04.11.2025 Kursziel: 160,00 EUR (zuvor 140,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck, CESGA Auch Q3-Ergebnis schlägt die Erwartungen - Kreatin-Kooperation mit Ehrmann eröffnet neues Absatzpotenzial Alzchem hat am 30.10. den Q3-Bericht 2025 vorgelegt und die Guidance bestätigt. Darüber hinaus wurde jüngst eine vielversprechende Kooperation bei Kreatin gemeldet. [Tabelle] Segment Specialty weiterhin sehr stark: In Q3 erzielte Alzchem ein Umsatzplus i.H.v. 6,5% yoy auf 137,3 Mio. EUR, das erneut maßgeblich vom Segment Specialty Chemicals getragen wurde (+8,2% yoy auf 87,0 Mio. EUR; Umsatzanteil nach 9M: 66%). Hierzu trugen neben Volumen- (+3,1%) auch spürbare Preissteigerungen bei (+7,1%). Zudem zeigte nach dem Rückgang in H1 nun auch Basics & Intermediates wieder eine positive Entwicklung (+5,8% yoy auf 43,3 Mio. EUR; Volumen: +0,4%, Preis: +5,6%). Ergebnis über den Erwartungen: Getrieben von einer erneut starken EBITDA-Marge im Specialty-Segment (Q3: 27,7%) und einer signifikanten Profitabilitätssteigerung bei Basics & Intermediates (Q3: 8,8%) legte das Konzern-EBITDA noch deutlicher als erwartet auf 29,7 Mio. EUR zu (Konsens: 27,4 Mio. EUR). Nach 9M steht somit ein EBITDA i.H.v. 86,2 Mio. EUR zu Buche, sodass Alzchem die Guidance von laut CFO 'mindestens' 113 Mio. EUR selbst bei einem leichten Ergebnisrückgang im Schlussquartal erreichen würde (EBITDA Q4/24: 28,5 Mio. EUR). Darüber hinaus fiel der FCF nach 9M mit 48,1 Mio. EUR (Vj.: 48,7 Mio. EUR) deutlich positiv aus, trotz planmäßig gestiegener CAPEX von 67,4 Mio. EUR (Vj.: 26,3 Mio. EUR). Dies gelang durch die kundenseitigen Anzahlungen für den Ausbau der NQ-Produktion, die sich inzwischen auf 55,5 Mio. EUR belaufen. Der FCF ist auch deshalb bemerkenswert, da Alzchem im Hinblick auf den planmäßigen Wartungs-Stillstand eines Carbidofens in H1/26 zurzeit einen erheblichen Vorratsaufbau betreibt. Neue Kreatin-Kooperation: Im Bereich Kreatin (Segment Specialty) wurde neben einer inkrementellen Erweiterung der Produktionskapazitäten in Q3 (MONe: +15-20% p.a.) jüngst eine Kooperation mit der Molkerei Ehrmann gemeldet. Konkret vermarktet Ehrmann seit Oktober mit der neuen Produktkategorie 'Ehrmann High Protein Creatine" erstmals Pudding, Drinks und Riegel mit jeweils 1,5g Creavitalis® von Alzchem. Wenngleich die neuen Kapazitäten u.E. angesichts der strukturell steigenden Nachfrage nach dem Supplement Kreatin auch ohne die Kooperation bereits schnell ausgelastet worden wären, so bedeutet die Beigabe in alltäglichen Molkereiprodukten dennoch einen Meilenstein, dem weitere Nahrungsmittelhersteller im Bereich Functional Food folgen dürften. Fazit: Alzchem verzeichnet weiterhin einen robusten profitablen Wachstumskurs, treibt die Investitionsprojekte planmäßig voran und erschließt neue Absatzkanäle. Wir honorieren dies mit mittelfristig höheren Umsatz- und Margenerwartungen sowie einer moderaten Anhebung der TV-Marge (+10 BP). Bei einem neuen Kursziel von 160,00 EUR (zuvor: 140,00 EUR) lautet unser Anlagevotum unverändert 'Halten'. 