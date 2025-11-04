W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Original-Research: Alzchem Group AG (von Montega AG): Halten

dpa-AFX · Uhr
Original-Research: Alzchem Group AG - von Montega AG

04.11.2025 / 12:56 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von Montega AG zu Alzchem Group AG

     Unternehmen:               Alzchem Group AG
     ISIN:                      DE000A2YNT30

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Halten
     seit:                      04.11.2025
     Kursziel:                  160,00 EUR (zuvor 140,00 EUR)
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Patrick Speck, CESGA

Auch Q3-Ergebnis schlägt die Erwartungen - Kreatin-Kooperation mit Ehrmann
eröffnet neues Absatzpotenzial

Alzchem hat am 30.10. den Q3-Bericht 2025 vorgelegt und die Guidance
bestätigt. Darüber hinaus wurde jüngst eine vielversprechende Kooperation
bei Kreatin gemeldet.

[Tabelle]

Segment Specialty weiterhin sehr stark: In Q3 erzielte Alzchem ein
Umsatzplus i.H.v. 6,5% yoy auf 137,3 Mio. EUR, das erneut maßgeblich vom
Segment Specialty Chemicals getragen wurde (+8,2% yoy auf 87,0 Mio. EUR;
Umsatzanteil nach 9M: 66%). Hierzu trugen neben Volumen- (+3,1%) auch
spürbare Preissteigerungen bei (+7,1%). Zudem zeigte nach dem Rückgang in H1
nun auch Basics & Intermediates wieder eine positive Entwicklung (+5,8% yoy
auf 43,3 Mio. EUR; Volumen: +0,4%, Preis: +5,6%).

Ergebnis über den Erwartungen: Getrieben von einer erneut starken
EBITDA-Marge im Specialty-Segment (Q3: 27,7%) und einer signifikanten
Profitabilitätssteigerung bei Basics & Intermediates (Q3: 8,8%) legte das
Konzern-EBITDA noch deutlicher als erwartet auf 29,7 Mio. EUR zu (Konsens:
27,4 Mio. EUR). Nach 9M steht somit ein EBITDA i.H.v. 86,2 Mio. EUR zu
Buche, sodass Alzchem die Guidance von laut CFO 'mindestens' 113 Mio. EUR
selbst bei einem leichten Ergebnisrückgang im Schlussquartal erreichen würde
(EBITDA Q4/24: 28,5 Mio. EUR). Darüber hinaus fiel der FCF nach 9M mit 48,1
Mio. EUR (Vj.: 48,7 Mio. EUR) deutlich positiv aus, trotz planmäßig
gestiegener CAPEX von 67,4 Mio. EUR (Vj.: 26,3 Mio. EUR). Dies gelang durch
die kundenseitigen Anzahlungen für den Ausbau der NQ-Produktion, die sich
inzwischen auf 55,5 Mio. EUR belaufen. Der FCF ist auch deshalb
bemerkenswert, da Alzchem im Hinblick auf den planmäßigen
Wartungs-Stillstand eines Carbidofens in H1/26 zurzeit einen erheblichen
Vorratsaufbau betreibt.

Neue Kreatin-Kooperation: Im Bereich Kreatin (Segment Specialty) wurde neben
einer inkrementellen Erweiterung der Produktionskapazitäten in Q3 (MONe:
+15-20% p.a.) jüngst eine Kooperation mit der Molkerei Ehrmann gemeldet.
Konkret vermarktet Ehrmann seit Oktober mit der neuen Produktkategorie
'Ehrmann High Protein Creatine" erstmals Pudding, Drinks und Riegel mit
jeweils 1,5g Creavitalis® von Alzchem. Wenngleich die neuen Kapazitäten u.E.
angesichts der strukturell steigenden Nachfrage nach dem Supplement Kreatin
auch ohne die Kooperation bereits schnell ausgelastet worden wären, so
bedeutet die Beigabe in alltäglichen Molkereiprodukten dennoch einen
Meilenstein, dem weitere Nahrungsmittelhersteller im Bereich Functional Food
folgen dürften.

Fazit: Alzchem verzeichnet weiterhin einen robusten profitablen
Wachstumskurs, treibt die Investitionsprojekte planmäßig voran und
erschließt neue Absatzkanäle. Wir honorieren dies mit mittelfristig höheren
Umsatz- und Margenerwartungen sowie einer moderaten Anhebung der TV-Marge
(+10 BP). Bei einem neuen Kursziel von 160,00 EUR (zuvor: 140,00 EUR) lautet
unser Anlagevotum unverändert 'Halten'.



Über Montega:

Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit
klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst
Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und
wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht
sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und
fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die
Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden
zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und
Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die
Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum
Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der
Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

---------------------------------------------------------------------------

2223606 04.11.2025 CET/CEST

