W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Original-Research: MaaT Pharma SACA (von First Berlin Equity Research GmbH): BUY

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
    ^
Original-Research: MaaT Pharma SACA - from First Berlin Equity Research GmbH

04.11.2025 / 11:37 CET/CEST
Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS
Group.
The issuer is solely responsible for the content of this research. The
result of this research does not constitute investment advice or an
invitation to conclude certain stock exchange transactions.

---------------------------------------------------------------------------

Classification of First Berlin Equity Research GmbH to MaaT Pharma SACA

     Company Name:                MaaT Pharma SACA
     ISIN:                        FR0012634822

     Reason for the research:     Initiation of coverage
     Recommendation:              BUY
     from:                        04.11.2025
     Target price:                EUR 17
     Target price on sight of:    12 months
     Last rating change:          -
     Analyst:                     Christian Orquera

First Berlin Equity Research on 04/11/2025 initiated coverage on MaaT Pharma
SACA (ISIN: FR0012634822 / Bloomberg: MAAT FP). Analyst Christian Orquera
placed a BUY rating on the stock, with a EUR 17.00 price target.

Abstract:
Founded in 2014 and headquartered in Lyon, France, MaaT Pharma is a
clinical-stage biotechnology company pioneering microbiome-based therapies
(aka microbiotherapies) to improve survival outcomes in oncology through
immune modulation. The company's approach targets all stages of cancer
treatment, aiming to restore and rebalance host-gut microbiome interaction
in immune-compromised patients-a major unmet medical need. Lead candidate
Xervyteg (MaaT013), generated by MAAT Pharma's proprietary AI-powered
technology platform gutPrint, is poised to become the first approved
full-ecosystem microbiome therapy in Europe and globally in oncology. In its
phase 3 trial, Xervyteg demonstrated a 12-month survival rate of ~54%, more
than tripling historical outcomes (~15%), underscoring its very strong
clinical benefit. Market launch in Europe is expected in H2 2026, and we
estimate peak sales of ~EUR117m. Commercialisation will be conducted by
UK-based Clinigen, a specialist in complex hospital-based therapies - an
ideal partner for a first-in-class, biologically sophisticated product.
Xervyteg's US phase 3 trial is planned to start in 2026, provided that
funding is secured (FBe: EUR25m). In addition, MaaT Pharma's second lead
candidate MaaT033, aimed at improving survival in allogeneic hematopoietic
stem cell transplantation (allo-HSCT), may provide a fast path to market if
the ongoing phase 2b PHOEBUS study (data Q4 2027) demonstrates statistically
significant and sufficiently high efficacy, as a phase 3 trial would not be
required. We view MaaT Pharma as a technology leader in the microbiome field
with a late-stage, high-impact pipeline. We initiate coverage with a BUY
rating and a EUR17 price target.

First Berlin Equity Research hat am 04.11.2025 die Coverage von MaaT Pharma
SACA (ISIN: FR0012634822 / Bloomberg: MAAT FP) aufgenommen. Analyst
Christian Orquera stuft die Aktie mit einem BUY-Rating ein, bei einem
Kursziel von EUR 17,00.

Zusammenfassung:
Gegründet im Jahr 2014 und mit Hauptsitz in Lyon, Frankreich, ist MaaT
Pharma ein Biotechnologieunternehmen in der klinischen Entwicklungsphase,
das auf mikrobiombasierte Therapien (auch Mikrobiotherapien genannt)
spezialisiert ist, um Überlebenschancen in der Onkologie durch
Immunmodulation zu verbessern. Der Ansatz des Unternehmens zielt auf alle
Stadien der Krebsbehandlung ab und hat zum Ziel, die Interaktion zwischen
Wirt und Darmmikrobiom bei immungeschwächten Patienten wiederherzustellen
und ins Gleichgewicht zu bringen - ein wichtiger ungedeckter medizinischer
Bedarf. Der führende Medikamentenkandidat Xervyteg (MaaT013), entwickelt mit
MAAT Pharmas firmeneigener, KI-gestützter Technologieplattform gutPrint,
steht kurz davor, die erste zugelassene Mikrobiom-Therapie mit vollständigem
Ökosystem in Europa und weltweit in der Onkologie zu werden. In seiner
Phase-3-Studie zeigte Xervyteg eine 12-Monats-Überlebensrate von ~54 %, was
mehr als dem Dreifachen der historischen Ergebnisse (~15 %) entspricht und
seinen sehr starken klinischen Nutzen unterstreicht. Die Markteinführung in
Europa wird für das zweite Halbjahr 2026 erwartet, und wir schätzen den
Spitzenumsatz auf ~EUR117 Mio.. Die Vermarktung wird von dem britischen
Unternehmen Clinigen übernommen, einem Spezialisten für komplexe
Krankenhaustherapien - ein idealer Partner für ein biologisch
hochentwickeltes Produkt, das in seiner Klasse einzigartig ist. Die
US-amerikanische Phase-3-Studie für Xervyteg soll 2026 beginnen, sofern die
Finanzierung gesichert ist (FBe: EUR25 Mio.). Darüber hinaus könnte MaaT033,
der zweite Medikamentenkandidat von MaaT Pharma, der auf die Verbesserung
der Überlebensrate bei allogenen hämatopoetischen Stammzelltransplantationen
(allo-HSCT) abzielt, einen schnellen Weg auf den Markt finden, wenn die
laufende Phase-2b-Studie PHOEBUS (Daten im dritten Quartal 2027) eine
statistisch signifikante und ausreichend hohe Wirksamkeit nachweist, da dann
keine Phase-3-Studie erforderlich wäre. Wir betrachten MaaT Pharma als einen
Technologieführer im Bereich Mikrobiom mit einer Pipeline in der späten
Entwicklungsphase und hohem Wirkungspotenzial. Wir nehmen die Coverage mit
einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von EUR17 auf.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des
Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.


You can download the research here:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=f763455b0f6b0a49e0d43c4e5418868f

Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

---------------------------------------------------------------------------

The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements,
Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content:
https://eqs-news.com/?origin_id=1e3a7bfb-b968-11f0-be29-0694d9af22cf&lang=en

---------------------------------------------------------------------------

2223568 04.11.2025 CET/CEST

°
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
MAAT PHARMA S.A. EO-,1

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Eilmeldung
Die vielleicht entscheidende Batterie-Wette des Jahrzehntsgestern, 11:44 Uhr · onvista
Nachkauf-Zertifikate
Kurse zu hoch? So kannst du trotzdem einsteigen31. Okt. · onvista-Partners
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden