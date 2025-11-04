Original-Research: Medios AG (von Montega AG): Kaufen

W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Einstufung von Montega AG zu Medios AG

     Unternehmen:               Medios AG
     ISIN:                      DE000A1MMCC8

     Anlass der Studie:         Initiation of Coverage
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      04.11.2025
     Kursziel:                  24,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Tim Kruse, CFA; Ingo Schmidt CIIA

Medios: Compounder in zweierlei Hinsicht

Die Medios AG ist ist ein hoch spezialisiertes Pharmaunternehmen, dass sich
auf den Handel und die Herstellung von Medikamenten für besonders schwere
Erkrankungen spezialisiert hat. Der Absatz dieser meist hochpreisigen
Medikamente (Specialty-Pharma) erfolgt nur über Apotheken. Die Herstellung
der individuellen Präparate haben die Partnerapotheken im In- und Ausland an
Medios ausgelagert.

Die strukturellen Trends im deutschen und europäischen Gesundheitsmarkt
schaffen ein günstiges Umfeld für das Geschäftsmodell von Medios, welches
das Unternehmen seit dem Börsengang 2016 konsequent ausbaut. Der
demografische Wandel, die Zunahme chronischer Erkrankungen und der
medizinische Fortschritt treiben die Nachfrage nach hochpreisigen
Specialty-Pharmazeutika und patientenindividuellen Therapien. Gleichzeitig
führt die Konsolidierung im Apothekenmarkt und steigender regulatorischer
Druck zu einer Konzentration auf wenige spezialisierte Anbieter mit hoher
technologischer Kompetenz. Während im klassischen Pharmagroßhandel das
Umsatzvolumen entscheidend ist, bildet im patientenindividuellen Bereich vor
allem die Zahl der ärztlichen Verordnungen den zentralen Wachstumstreiber.
Für die relevanten Teilmärkte von Medios ist in den kommenden Jahren ein
Marktwachstum im unteren bis mittleren einstelligen Prozentbereich zu
erwarten.

Medios agiert in einem hoch kompetitiven und in Deutschland zugleich streng
regulierten Marktumfeld. Durch die Kombination aus spezialisiertem Handel
und patientenindividueller Herstellung ist das Unternehmen optimal
positioniert und differenziert sich deutlich von klassischen
Pharmagroßhändlern durch den Fokus auf Arzneimittel für schwere und komplexe
Erkrankungen in sechs zentralen Indikationsgebieten. Gegenüber anderen
Herstellern sowie Apotheken mit eigenen Reinraumkapazitäten verfügt Medios
über klare Skalenvorteile und kann einen überdurchschnittlichen Servicelevel
bieten. Folglich hat das Unternehmen insbesondere in den Jahren nach dem
Börsengang seinen Marktanteil mit einem beeindruckenden organischen Wachstum
ausgebaut (CAGR 2016-2020: 47%).

Seit 2020 hat das Unternehmen das Wachstum durch mehrere Akquisitionen
vorangetrieben, von der Ceban in 2024 die erste im Ausland und gleichzeitig
größte der Unternehmensgeschichte war. Im gleichen Zug gingen die
Kapitalrenditen des Unternehmens deutlich zurück, was einer der Gründe für
die unterdurchschnittliche Aktienperformance in den letzten Jahren sein
dürfte. Durch den Wechsel an der Spitze des Unternehmens sowie den ebenfalls
in den Managementincentives abgebildeten stärkeren Fokus auf Profitabilität,
dürfte hier eine spürbare Verbesserung mit einem erneut positiven Economic
Value Added (ROCE>WACC) ab 2026e eintreten. Dadurch sollte sich die aktuelle
Fehlbewertung, die von allen Modellen angezeigt wird, auflösen.

Fazit: Medios ist ein hoch spezialisiertes Pharmaunternehmen mit einer guten
Wettbewerbsposition in einem strukturellen Wachstumsmarkt. Das starke
anorganische Wachstum der vergangenen Jahre hat die Kapitalrenditen des
ansonsten asset-light Geschäftsmodells belastet. Durch stärkeren
Profitabilitätsfokus und attraktive Chancen - insbesondere im
internationalen Geschäft - erwarten wir nachhaltig höhere Erträge und ein
sukzessives Re-Rating. Vor diesem Hintergrund erachten wir die aktuelle
Bewertung mit einem KGV von ~10 für 2026 als attraktiv und empfehlen die
Aktie mit einem Kursziel von 24,00 EUR zum Kauf.



Über Montega:

Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit
klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst
Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch
erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als
ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert
sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung
von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig
orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär
aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega
zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde
Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen
Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=06f03a298c9dc8041f97801d9c3e1251

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: research@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

