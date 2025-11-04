W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Märkte heute

Palantir mit starkem Quartal - Amazon & Aixtron im Umfeldvergleich

onvista · Uhr

Heute geht es um: Elmos Semiconductor, Hugo Boss, Nemetschek, Aixtron, Fresenius Medical Care, Rheinmetall, Cipher Mining, ON Semiconductor, Alphabet, Amazon, Hims and Hers und Palantir.

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Aixtron - Hedgefonds setzt auf strukturellen KI-Schub

Ein neuer großer Investor steigt ein und sieht deutlich mehr Potenzial als viele Marktteilnehmer aktuell einpreisen. Warum besonders Verbindungshalbleiter und neue Stromarchitekturen in Rechenzentren eine entscheidende Rolle spielen könnten.

Amazon - OpenAI-Partnerschaft erweitert die Rechenkapazitäten

Eine umfangreiche Vereinbarung rund um Nvidia-Hardware stärkt das KI-Ökosystem von AWS. Welche Wettbewerbsvorteile daraus entstehen sollen und welche Analysten darin einen nachhaltigen Bewertungsvorteil sehen.

Palantir - Starkes Quartal, klare Ansagen, viel Nachfrage

Umsatz, Margen, Deals - die Zahlen fallen beeindruckend aus. Dazu ein Management, das selbstbewusst über die nächsten Schritte spricht. Aber: Wie lange lässt sich dieses Wachstumstempo durchhalten?

