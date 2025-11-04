Pharmariesen bessern Offerten für Biotechfirma Metsera auf

(Reuters) - Im Übernahmekampf um das auf Adipositas-Medikamente spezialisierte Biotech-Unternehmen Metsera haben die Bieter Novo Nordisk und Pfizer ihre Offerten erhöht.

Dies teilte Metsera am Dienstag mit. Das neue Angebot von Novo Nordisk bewerte das Unternehmen nun mit rund 10 Milliarden Dollar, während Pfizer bereit sei, 8,1 Milliarden Dollar zu zahlen. Dem neuen Angebot von Novo zufolge kann Metsera bei Erreichen von Meilensteinen bei Entwicklung und Zulassung von Medikamenten eine zusätzliche Barzahlung von 24 statt wie bisher 22,50 Dollar je Aktie erhalten.

Der Übernahmekampf wird auch vor Gericht ausgetragen. Pfizer hat Klagen gegen Metsera, dessen Vorstand und Novo Nordisk eingereicht. In der ersten Klage vom Freitag heißt es, das Gebot von Novo verletze eine Fusionsvereinbarung zwischen Pfizer und Metsera. Zudem versuche Novo, eine kartellrechtliche Prüfung zu umgehen. Pfizer will gerichtlich verhindern, dass Metsera die Vereinbarung aufkündigt.

Pfizer verfügt über kein eigenes Abnehmmedikament und will mit der Übernahme von Metsera in den 150 Milliarden Dollar schweren Adipositas-Markt einsteigen. Der Konzern will damit auch sinkende Einnahmen aus dem Covid-Geschäft und auslaufende Patente ausgleichen.

(Bericht von Mrinalika Roy, Christy Santhosh und Siddhi Mahatole; bearbeitet von Matthias Inverardi; redigiert von Thomas Seythal)