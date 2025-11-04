W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Bürokratieabbau/Vertrauensverlust

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Bürokratieabbau/Vertrauensverlust:

"Am Mittwoch tagt das sogenannte Entlastungskabinett - ursprünglich gedacht, um den Bürokratieabbau entscheidend voranzubringen. Doch inzwischen wird befürchtet, dass statt entschlossener Strukturreformen nur ein paar halbherzige Digitalisierungsprojekte und Prüfaufträge beschlossen werden. Auch die Wirtschaft selbst trägt ihren Teil zur Misere bei. Die drohenden Produktionsausfälle bei den großen Autoherstellern gehen weniger auf die Politik zurück als auf eine gefährliche Abhängigkeit von China. Von echter Diversifizierung keine Spur. Investment Officer Blessing ist da fast sinnbildlich für die Lage: bemüht, aber ausgebremst. Seine Rolle bleibt bisher unklar. Offenbar hemmt die Kanzleramts- und Ministerialbürokratie einmal mehr eine gute Idee von Merz. Die Investoren registrieren das genau - und fragen sich, ob Deutschland seinen Anspruch als Wirtschaftsstandort noch einlösen kann."/yyzz/DP/nas

Das könnte dich auch interessieren

Handelsstreit
US-Regierung: Zusatz-Zölle gegen China bis Ende 2026 auf Eisgestern, 06:13 Uhr · dpa-AFX
US-Regierung: Zusatz-Zölle gegen China bis Ende 2026 auf Eis
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Eilmeldung
Die vielleicht entscheidende Batterie-Wette des Jahrzehntsgestern, 11:44 Uhr · onvista
Nachkauf-Zertifikate
Kurse zu hoch? So kannst du trotzdem einsteigen31. Okt. · onvista-Partners
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden