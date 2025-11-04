W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Pressestimme: 'Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung' zu Atomendlager-Suche

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

STRAUBING/LANDSHUT (dpa-AFX) - "Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung" zu Atomendlager-Suche:

"Der Zwischenbericht zur Suche nach einem Atommüll-Endlager ist ein wichtiger, aber auch ernüchternder Meilenstein auf einem Weg, der das Land noch über Jahre fordern wird. Deutlich wird vor allem eines: Die Komplexität technischer, geologischer und gesellschaftlicher Ansprüche übersteigt nach wie vor alles, was bei früheren Großprojekten wie Gorleben oder Asse erprobt wurde. Mit jeder neuen Studie wird klarer, wie ehrgeizig und zugleich konfliktreich das Ziel ist, für den hochradioaktiven Müll einen sicheren und auch politisch akzeptierten Standort zu finden."/yyzz/DP/nas

Das könnte dich auch interessieren

Handelsstreit
US-Regierung: Zusatz-Zölle gegen China bis Ende 2026 auf Eisgestern, 06:13 Uhr · dpa-AFX
US-Regierung: Zusatz-Zölle gegen China bis Ende 2026 auf Eis
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Eilmeldung
Die vielleicht entscheidende Batterie-Wette des Jahrzehntsgestern, 11:44 Uhr · onvista
Nachkauf-Zertifikate
Kurse zu hoch? So kannst du trotzdem einsteigen31. Okt. · onvista-Partners
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden