Pressestimme: 'Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung' zu Atomendlager-Suche
dpa-AFX · Uhr
STRAUBING/LANDSHUT (dpa-AFX) - "Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung" zu Atomendlager-Suche:
"Der Zwischenbericht zur Suche nach einem Atommüll-Endlager ist ein wichtiger, aber auch ernüchternder Meilenstein auf einem Weg, der das Land noch über Jahre fordern wird. Deutlich wird vor allem eines: Die Komplexität technischer, geologischer und gesellschaftlicher Ansprüche übersteigt nach wie vor alles, was bei früheren Großprojekten wie Gorleben oder Asse erprobt wurde. Mit jeder neuen Studie wird klarer, wie ehrgeizig und zugleich konfliktreich das Ziel ist, für den hochradioaktiven Müll einen sicheren und auch politisch akzeptierten Standort zu finden."/yyzz/DP/nas
Das könnte dich auch interessieren
HandelsstreitUS-Regierung: Zusatz-Zölle gegen China bis Ende 2026 auf Eisgestern, 06:13 Uhr · dpa-AFX
ROUNDUP 2/Trotz Trump-Vorwürfen: Kimberly-Clark übernimmt Tylenol-Herstellergestern, 18:23 Uhr · dpa-AFX
ROUNDUP/Trotz Trump-Vorwürfen: Kimberly-Clark übernimmt Tylenol-Herstellergestern, 16:24 Uhr · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Chartzeit EilmeldungDie vielleicht entscheidende Batterie-Wette des Jahrzehntsgestern, 11:44 Uhr · onvista