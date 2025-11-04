W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Versorger im Chart-Check: Zwei überzeugende Chartmuster! - HSBC Daily Trading TV 04.11.25

HSBC · Uhr
Infrastruktur
In dieser Ausgabe von #HSBC Daily Trading TV analysiert Jörg Scherer, Leiter Technische Analyse HSBC Deutschland, die #Versorger.

►Weitere Chartanalysen unter https://grp.hsbc/6054RHNn8
►Weitere Infos: https://grp.hsbc/6055RHNnD
►Lesen Sie bitte die Werbe- und Lizenzhinweise unter https://grp.hsbc/6056RHNnE
►Kennen Sie schon unseren Instagram-Account? https://grp.hsbc/6057RHNn1

