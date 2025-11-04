W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Wirtschaftsverbände machen Druck für Bürokratieabbau in EU

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
Quelle: Quelle: dpa-AFX

Entlastung für Unternehmen

Berlin (dpa) - Deutsche Wirtschaftsverbände machen Druck für weniger Bürokratie in der Europäischen Union. «Die Unternehmen brauchen endlich Planungssicherheit, praxistaugliche Regeln und eine Reduktion auf das Nötigste», heißt es in einem offenen Brief an EU- und Bundespolitik. Hintergrund ist das Abstimmungsergebnis des Europaparlaments zum EU-Lieferkettengesetz.

Ein Kompromiss zur Abschwächung des EU-Lieferkettengesetzes ist vor gut zwei Wochen vorerst geplatzt. Damit muss das Parlament im November erneut über den Inhalt des Vorhabens abstimmen. Es könnte in den entscheidenden Verhandlungen mit den EU-Staaten für strengere oder deutlich schwächere Regeln eintreten.

Das europäische Lieferkettengesetz wurde eigentlich bereits vergangenes Jahr beschlossen. Ziel ist, Menschenrechte weltweit zu stärken. Auch Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) pocht darauf, die Vorschriften für Unternehmen zu lockern.

In dem Brief der Verbände heißt es, der dringend erwartete Bürokratieabbau in der Europäischen Union dürfe nicht erneut verzögert werden. Dies wäre ein «fatales Signal» an die europäische Wirtschaft.

Neben dem Lieferkettengesetz geht es auch um die sogenannte Nachhaltigkeitsberichterstattung. «Die Erwartung der Wirtschaft an die europäische Politik ist klar: Bürokratieabbau darf kein Lippenbekenntnis bleiben, sondern muss entschlossen umgesetzt werden», heißt es in dem Brief unter anderem von der Stiftung Familienunternehmen und Politik, Gesamtmetall, dem Chemieverband VCI und dem Logistikverband BGA.

Die Verbände fordern das EU-Parlament auf, in der kommenden Plenarsitzung im November eine «ambitionierte Position» zu verabschieden. «Europa muss jetzt zeigen, dass es ihm ernst ist, den Bürokratieabbau nachhaltig anzugehen.»

Das könnte dich auch interessieren

Chartzeit Eilmeldung
Die vielleicht entscheidende Batterie-Wette des Jahrzehntsgestern, 11:44 Uhr · onvista
Die vielleicht entscheidende Batterie-Wette des Jahrzehnts
Märkte heute 03.11.2025
Berkshire, Linde & Palantir: Strategie und Erwartungen im Checkgestern, 12:57 Uhr · onvista
onvista-Chefanalyst Martin Goersch
Chartzeit Wochenausgabe 02.11.2025
KI-Rally ungebrochen - Tech-Giganten trotzen Zinsdebatte02. Nov. · onvista
KI-Rally ungebrochen - Tech-Giganten trotzen Zinsdebatte
Kolumne von Heiko Böhmer
Was der Buffett-Indikator über die aktuelle Marktlage verrät01. Nov. · Heiko Böhmer
Was der Buffett-Indikator über die aktuelle Marktlage verrät
Dax Tagesrückblick 03.11.2025
Dax-Erholung nährt Hoffnung auf Jahresendrally - Autoaktien legen zugestern, 17:47 Uhr · onvista
Dax als Wort auf Chart
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Eilmeldung
Die vielleicht entscheidende Batterie-Wette des Jahrzehntsgestern, 11:44 Uhr · onvista
Nachkauf-Zertifikate
Kurse zu hoch? So kannst du trotzdem einsteigen31. Okt. · onvista-Partners
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden