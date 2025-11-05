AKTIE IM FOKUS: Gewinnausblick belastet Siemens Healthineers vorbörslich

FRANKFURT (dpa-AFX) - Schwache Quartalszahlen und ein schwacher Ausblick auf das neue Geschäftsjahr haben die Aktie von Siemens Healthineers am Mittwoch vorbörslich belastet. Sie gab auf Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss am Vortag um 4,6 Prozent auf 46,99 Euro nach. Damit würde das Papier nicht nur wieder unter die charttechnisch wichtige Linien für den kurzfristigen Trend fallen, sondern auch gleich unter die für den mittelfristigen Trendverlauf.

Der Medizintechnikkonzern habe mit seinem Zahlenwerk zum Schlussviertel 2024/25 auf den ersten Blick die Erwartungen großteils enttäuscht, kommentierte ein Händler. Besonders aber dürfte die Prognose für das bereinigte Ergebnis je Aktie (EPS) im neuen Jahr 2025/26 belasten, "auch wenn das Unternehmen üblicherweise konservative Prognosen abgibt".

So erwartet Siemens Healthineers ein bereinigtes EPS von 2,20 bis 2,40 Euro, während Analysten aktuell noch im Schnitt eine Steigerung auf 2,48 Euro auf dem Zettel haben./ck/mis