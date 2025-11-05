AMD stark, Novo Nordisk unter Druck – aber was ist mit Axon los?

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Novo Nordisk - Zwischen Wachstum und Preisdruck

Die Nachfrage bleibt robust, aber der Markt fragt nach Margen und Perspektive. Wie nachhaltig ist das neue Preis- und Erstattungsmodell?

Axon - Starkes Umsatzwachstum, aber Profitabilität im Fokus

Die Plattform-Strategie zeigt Wirkung, doch Investitionen und Vergütungsstrukturen beeinflussen die Ergebnisse. Wie liest man diese Zahlen richtig?

AMD - Rekordquartal und klare KI-Strategie

Die Nachfrage nach Rechenleistung steigt weiter. Was bedeutet das für die Bewertung und den mittelfristigen Ausblick?