AMD stark, Novo Nordisk unter Druck – aber was ist mit Axon los?

onvista · Uhr

Heute geht es um: Siemens Healthineers, Vonovia, BMW, Novo Nordisk, Shopify, Spotify, Uber, Super Micro Computer, Arista Networks, Axon Enterprise und AMD.

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Novo Nordisk - Zwischen Wachstum und Preisdruck

Die Nachfrage bleibt robust, aber der Markt fragt nach Margen und Perspektive. Wie nachhaltig ist das neue Preis- und Erstattungsmodell?

Axon - Starkes Umsatzwachstum, aber Profitabilität im Fokus

Die Plattform-Strategie zeigt Wirkung, doch Investitionen und Vergütungsstrukturen beeinflussen die Ergebnisse. Wie liest man diese Zahlen richtig?

AMD - Rekordquartal und klare KI-Strategie

Die Nachfrage nach Rechenleistung steigt weiter. Was bedeutet das für die Bewertung und den mittelfristigen Ausblick? 

AMD
Vonovia
BMW
SMCI
Arista Networks
Uber
Siemens Healthineers
Shopify
BMW Vz.
Axon Enterprise
Siemens Healthineers (ADR)

