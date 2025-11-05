W​e​r​b​u​n​g ausblenden

ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Aixtron auf 'Overweight' - Ziel hoch auf 20 Euro

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Aixtron von 12 auf 20 Euro angehoben und die Aktien von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. Chips zum Management der für KI benötigten Energie könnten zur aufregenden Wachstumsstory für den Halbleiterausrüster werden, schrieb Rohan Bahl am Dienstagabend in seiner Neubewertung. Er sieht rund 100 Millionen Euro Umsatzchance jährlich - mit weiterem Überraschungspotenzial./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 20:51 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 04:00 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Aixtron
Barclays
Barclays ADR

Das könnte dich auch interessieren

Aktien New York Ausblick
Korrektur bahnt sich vor allem bei Nasdaq-Werten angestern, 14:51 Uhr · dpa-AFX
Korrektur bahnt sich vor allem bei Nasdaq-Werten an
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Aktienmarkt
Drei Gründe, warum diese Rally noch lange weitergehen kanngestern, 15:00 Uhr · onvista
Nachkauf-Zertifikate
Kurse zu hoch? So kannst du trotzdem einsteigen31. Okt. · onvista-Partners
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden