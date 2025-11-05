ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt Evonik auf 'Halten' - Fairer Wert 16 Euro
dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Evonik mit einem fairen Aktienwert von 16 Euro auf "Halten" belassen. Eine schwache Nachfrage treffe den Spezialchemiekonzern hart, schrieb Peter Spengler am Mittwoch. Evonik verfüge zwar über ein robustes Produktportfolio, könne sich aber nicht vollständig von der schwachen Industrienachfrage entkoppeln. Mit einer breiten konjunkturellen Erholung in Deutschland rechnet er frühestens Ende 2026./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 09:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 09:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
