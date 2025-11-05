ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für Vestas auf 165 Kronen - 'Kaufen'
dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Vestas nach Zahlen von 135 auf 165 dänischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Werner Eisenmann lobte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie das "gute Zahlenwerk" und den "starken Auftragseingang" des Windturbinenherstellers. Zudem habe Vestas positiv mit der Ankündigung von Aktienrückkäufen überrascht./rob/ck/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 14:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 14:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Ziel für Nordex auf 30 Euro - 'Buy'heute, 13:34 Uhr · dpa-AFX
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Nemetschek auf 'Underweight' - Ziel 100 Eurogestern, 09:35 Uhr · dpa-AFX
Märkte heute 03.11.2025Berkshire, Linde & Palantir: Strategie und Erwartungen im Check03. Nov. · onvista
Premium-Beiträge