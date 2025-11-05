W​e​r​b​u​n​g ausblenden

ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt FMC auf 'Underweight' - Ziel 41,50 Euro

dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für FMC mit einem Kursziel von 41,50 Euro auf "Underweight" belassen. Es sei ein weiteres Quartal gewesen, in dem Einsparungen den Gegenwind im operativen Geschäft kaum auffangen konnten, schrieb David Adlington am Dienstagabend im Nachgang des Berichts und der harschen Marktreaktion. Die Aufgabe, im vierten Quartal noch das obere Ende der Jahresziele zu erreichen, werde wohl zu schwierig. In der Telefonkonferenz sei das Management verständlicherweisenicht allzu detailliert auf 2026 eingegangen. Denn es gebe zu viele Unwägbarkeiten./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 23:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 00:15 / GMT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

