ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Vonovia auf 36 Euro - 'Overweight'

dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Vonovia nach der Vorlage von Quartalszahlen von 35,50 auf 36,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. In Reaktion auf die Kennziffern des Immobilienkonzerns habe er seine 2026er Prognose für den Vorsteuergewinn leicht erhöht, schrieb Neil Green in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 20:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 20:11 / GMT

