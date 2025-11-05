W​e​r​b​u​n​g ausblenden

ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Ahold Delhaize - 'Underweight'

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ahold Delhaize von 24,89 auf 24,57 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Er bleibe für den Einzelhändler weniger optimistisch als der Markt, schrieb Borja Olcese am Mittwoch. Klare Kurstreiber fehlten und der Gewinnzyklus in den USA sei allmählich erschöpft. Dies dürfte in den nächsten Quartalen auf der Aktie lasten./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 14:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 14:40 / GMT

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
JP Morgan
AHOLD DELHAIZE ADR
Koninklijke Ahold Delhaize

Das könnte dich auch interessieren

Fastfood-Kette
McDonald's steigert Umsatz und Gewinn - Aktie legt zuheute, 14:29 Uhr · dpa-AFX
McDonald's steigert Umsatz und Gewinn - Aktie legt zu
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Aktienmarkt
Drei Gründe, warum diese Rally noch lange weitergehen kanngestern, 15:00 Uhr · onvista
Nachkauf-Zertifikate
Kurse zu hoch? So kannst du trotzdem einsteigen31. Okt. · onvista-Partners
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden