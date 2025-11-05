ANALYSE-FLASH: UBS belässt Fresenius SE auf 'Buy' - Ziel 57 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Fresenius nach Zahlen mit einem Kursziel von 57 Euro auf "Buy" belassen. Die Bad Homburger hätten erneut die Erwartungen getoppt und die Ziele höher gesteckt, schrieb Graham Doyle am Mittwoch. Und all das gebe es für ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von lediglich 12./rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:05 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------