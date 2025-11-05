W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Uhr
APA ots news: Aktueller Budgetausblick 2025 und 2026: Schnelleinschätzung des Fiskalratsbüros

Defizite bleiben über 4% des BIP: Nachhaltige Verbesserung der  
Budgetlage ist nicht in Sicht 

Wien (APA-ots) - - 

Budgetdefizit 2025 trotz eines leicht verbesserten wirtschaftlichen 
Umfelds bei 4,4% des BIP. 

- 

Konsolidierungspaket und moderater Gehaltsabschluss für den 
öffentlichen Dienst senken Defizit 2026 auf 4,2% des BIP. 

- 

Ausgabenwachstum und Staatsausgabenquote weiter deutlich über 
Vorkrisenniveau. 

- 

Verfestigte Effekte der Krisen, Inflationsschock und Demografie 
verantwortlich für hohe Ausgabenquote. 

- 

Konsolidierungspaket senkt kurzfristige Finanzierungslücke, 
Ausgabendynamik bleibt aber weitgehend unverändert. 

- 

Schuldenquote steigt von 79,9% (2024) weiter auf 81,7% (2025) und 
83,3% (2026) des BIP: Stabilisierung der Schuldenquote erfordert 
aktuell Defizite unter 2,7% des BIP. 

Das Fiskalratsbüro erwartet für 2025 und 2026 gesamtstaatliche 
Budgetdefizite von 4,4% bzw. 4,2% des Bruttoinlandsprodukts (BIP). 
Damit bestätigen sich die Einschätzungen des Fiskalrats (Juni 2025) 
und des Finanzministeriums (BMF, Oktober 2025). Die leichte 
Verschlechterung gegenüber der Frühjahrsprognose ist auf höhere 
Staatsausgaben zurückzuführen, die angesichts der schwachen 
Wirtschaftsentwicklung nur teilweise durch steigende Einnahmen 
kompensiert werden. Die niedrigeren Gehaltsabschlüsse für den 
öffentlichen Dienst und die Konkretisierung erster 
Konsolidierungsmaßnahmen, vor allem der Bundesländer, tragen zur 
Verbesserung des Budgetsaldos 2026 bei. Dennoch bleibt das Defizit 
über 4% des BIP. Eine Stabilisierung der Schuldenquote - dafür wären 
Defizite unter 2,7% des BIP nötig - wird klar verfehlt. Bis 2026 
steigt die Schuldenquote auf 83,3% des BIP. [1] 

Hohe Staatsausgaben führen trotz leichter konjunktureller 
Erholung zu hohem Budgetdefizit 2025 

Sozialleistungen sowie Löhne und Gehälter im öffentlichen Dienst 
steigen 2025 weiter kräftig. Gründe sind die inflationsbedingt hohen 
Gehaltsabschlüsse, steigende Pensions- und Arbeitslosenausgaben sowie 
höhere Gesundheitskosten. Das Konsolidierungspaket dämpft die 
Ausgaben vor allem durch den Wegfall des Klimabonus (-2,3 Mrd Euro). 

Gegenüber der Frühjahrsprognose fällt der Ausgabenanstieg stärker 
aus, bedingt durch die höhere Anzahl von Alterspensionistinnen und - 
pensionisten, höhere Beschäftigung im Gesundheits-, Bildungs- und 
Sicherheitsbereich sowie steigende Gesundheitsausgaben. Einsparungen 
bei den Sachausgaben durch strengen Budgetvollzug wirken kurzfristig, 
dürften aber nicht dauerhaft im geplanten Volumen zum Tragen kommen. 
Das aktuell erwartete reale BIP-Wachstum (+0,3 %) übertrifft den in 
der Frühjahrsprognose unterstellten Wert um 0,6 Prozentpunkte und 
erhöht die Staatseinnahmen um rund 0,3% des BIP. Inflationsbedingt 
hohe Gehaltsabschlüsse erhöhen Lohnsteueraufkommen und 
Sozialbeiträge. Die Wiedereinhebung der Energieabgabe bringt rund 1 
Mrd Euro zusätzliche Einnahmen. Hingegen sinken die Zinseinnahmen 
infolge fallender Kurzfristzinsen. Das Aufkommen aus veranlagter 
Einkommensteuer und Körperschaftsteuer ist 2025 rückläufig, das 
Mehrwertsteueraufkommen bleibt hinter den Erwartungen zurück. 

Defizitquote 2026 sinkt nur leicht gegenüber 2025 trotz Wegfalls 
der Kriseneffekte und verstärkt wirksamer Konsolidierungsmaßnahmen 

2026 lässt die Wirkung der Hochinflationsphase auf das 
Ausgabenwachstum deutlich nach und fällt bei den Einnahmen fast 
vollständig weg. Die letzten Krisenhilfen laufen 2025 aus und das 
Konsolidierungspaket sowie moderatere Gehaltsabschlüsse im 
öffentlichen Dienst bremsen den Ausgabenanstieg. Dennoch bleiben die 
Staatsausgaben aufgrund steigender Gesundheits-, Pensions- und 
Pflegekosten sowie höherer Verteidigungs- und 
Infrastrukturinvestitionen auf hohem Niveau. Darüber hinaus steigt 
der österreichische EU-Beitrag gegenüber dem Vorjahr deutlich um 0,8 
Mrd Euro an. 

Dauerhafter Ausgabenanstieg durch verfestigte Kriseneffekte 

Obwohl die COVID-19-Hilfen bis 2024 weitgehend ausliefen, 
verharren die Ausgaben insbesondere im Gesundheitswesen auf hohem 
Niveau. Höhere Gehälter in Gesundheitsberufen und steigende 
Medikamentenkosten wirken dauerhaft. Die Hochinflationsjahre 2022/23 
führten zeitverzögert zu einem deutlichen Anstieg der Sozialausgaben 
- allerdings sind auch die Beitragseinnahmen inflationsbedingt 
gestiegen. Der Anteil der Pensionsausgaben am BIP steigt von 13,9% ( 
2019) auf 15,8% (2026). Neben den gesetzlich vorgesehenen 
Pensionserhöhungen ist ein Teil dieses starken Anstiegs auf 
außertourliche Maßnahmen zurückzuführen. Die Pensionsausgaben 2024 
erhöhten sich durch außertourliche Pensionsanpassungen seit 2019 im 
Umfang von 1,4 Mrd Euro. Trotz der weitgehenden Inflationsindexierung 
der Einkommensteuertarifstufen steigen die Einnahmen im Zeitraum 2019 
bis 2026 von 49,6% auf 51,0% des BIP. Der Anstieg der Ausgabenquote ( 
2019-2026: +6,2 Prozentpunkte) übersteigt den Anstieg der 
Einnahmenquote (2019-2026: +1,4 Prozentpunkte) aber deutlich. 

Konsolidierungspaket: Kurzfristige Wirkung, Strukturreformen 
bleiben bisher aus 

Das Regierungsprogramm sieht ein Konsolidierungsvolumen von 6,3 
Mrd Euro (2025) und 8,7 Mrd Euro (2026) vor. Laut Fiskalratsbüro wird 
der Zielwert 2025 um rund 0,7 Mrd Euro unterschritten. Einige der ab 
2026 vorgesehenen Maßnahmen sind nach wie vor nicht ausreichend 
konkretisiert (u. a. Task-Forces, Betrugsbekämpfungspaket). Trotzdem 
ist das Einsparungsziel für 2026 bereits mit den umgesetzten 
Maßnahmen erreichbar, da die nun erfolgte Neuverhandlung der Gehälter 
der öffentlich Bundesbeschäftigten für 2026 im Regierungsprogramm 
nicht eingepreist war. Dies gilt jedoch nur, sofern der Abschluss 
auch von den anderen Gebietskörperschaften übernommen wird. 

Schuldenquote steigt weiter 

Hohe Primärdefizite und steigende Zinsausgaben infolge höherer 
Verschuldung führen zu einem weiteren Anstieg der 
Staatsschuldenquote: von 79,9% (2024) auf 81,7% (2025) und 83,3% ( 
2026) des BIP. Das Wirtschaftswachstum ist zu schwach, um diesen 
Trend zu stoppen. Aufgrund der Abwärtsrevision der Schuldenquote 2024 
durch Statistik Austria um 1,9 Prozentpunkte bleibt sie deutlich 
unter den Erwartungen des Frühjahrs (2026: 86,3% des BIP). 

[1] Die Schnelleinschätzung basiert auf der aktuellen WIFO- 
Konjunkturprognose vom 7.10.2025. 

