Aufsichtsratschef von Deutscher Bank für weitere Amtszeit nominiert

Reuters · Uhr
Frankfurt (Reuters) - Der Aufsichtsrat der Deutschen Bank hat Alexander Wynaendts für eine weitere vierjährige Amtszeit nominiert.

Das Gremium habe dies einstimmig beschlossen, teilte das Geldhaus am Mittwoch mit. Wynaendts werde sich bei der Hauptversammlung 2026 zur Wiederwahl stellen. Er leitet den Aufsichtsrat der Bank seit Mai 2022, seine erste Amtszeit läuft damit im kommenden Jahr aus. Aktuell ist er zudem Mitglied im Verwaltungsrat von Air France-KLM und Uber Technologies.

(Bericht von Philipp Krach, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)

