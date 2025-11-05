Nach einem durchwachsenen Sommer und neuen Rekorden Anfang Oktober hat der Kurs der Kryptowährung Bitcoin kräftig Federn gelassen. Zusammen mit den Aktienmärkten sackte die älteste und bekannteste Kryptowährung in dieser Woche ab – zeitweise sogar unter die Marke von 100.000 US-Dollar.

Per gängiger Definition befand sich Bitcoin damit kurzfristig in einem Bärenmarkt, wenngleich sich der Kurs zuletzt über dieser wichtigen Hürde stabilisierte. Nichtsdestotrotz notiert er damit so niedrig wie seit Mitte Juni nicht mehr.

Der Abverkauf, der auch weitere Kryptowerte nach unten zog, hat mehrere Gründe. Einerseits kann sich Bitcoin der allgemeinen Stimmung unter Anlegern nicht (mehr) entziehen. Auf der anderen Seite gibt es spezielle Belastungsfaktoren im Krypto-Ökosystem.

Grund eins: „Risk-off“ an den Märkten

Ursprünglich sollten Bitcoin und andere Kryptowährungen eine Alternative zum Notenbank-basierten Geldsystem darstellen. Aufgrund der Wertzuwächse riefen Kryptos aber schnell Spekulanten und Investoren auf den Plan – und mittlerweile sind die Kursentwicklungen von Kryptowährungen und der „TradFi“-Bereich, also traditionelle Wertanlagen wie Aktien, eng korreliert.

In der Folge verhält sich Bitcoin wie andere Risikoanlagen auch. Momentan durchlebt der Markt einen „Risk-off“-Moment: Getrieben von pessimistischen Aussagen von Wall-Street-Bossen höchstselbst rutschten die Märkte am Dienstag ab. Zusätzlich belasteten Ängste vor den mittlerweile hohen Aktienbewertungen vieler Tech-Konzerne.

Insbesondere zu diesen Aktien, versammelt im Auswahlindex Nasdaq 100, hat Bitcoin eine hohe Korrelation. Das war nicht immer so: Die Korrelation zu Indizes wie dem Nasdaq oder dem breiteren S&P 500 schwankte in den Jahren bis 2020 recht stark – Bitcoin entwickelte sich mal im Gleichschritt, mal gegenläufig zu den Aktienmärkten.

Seit 2020 jedoch ist die Korrelation fast durchgängig positiv, wie der Ökonom Mark Shore von der Terminbörse CME im Mai bereits beschrieb. Eine zentrale Erkenntnis Shores: „Höhere positive Korrelationen können regelmäßig in Zeiten gestresster Märkte beobachtet werden.“ Beispiele seien etwa die ersten Monate der Coronavirus-Pandemie oder das Zoll-Chaos im diesjährigen April.

Im bisherigen Börsenjahr beträgt die Korrelation zwischen Nasdaq 100 und Bitcoin 0,4 also eine moderate, positive Korrelation der Preisbewegungen. Einfacher gesagt: Stiegen die Nasdaq-Aktien, stieg auch Bitcoin meist, und umgekehrt. Aber eben nicht immer.

Hinter dieser Verflechtung stehen laut CME-Volkswirt Shore Faktoren wie das Vordringen institutioneller Investoren in Bitcoin und der einfachere Zugang über Vehikel wie Bitcoin-ETFs. Aufgrund der höheren Volatilität bei Bitcoin sei ebenso denkbar, dass die Kryptowährung als „Erweiterung“ von Aktien gesehen wird, um in Anstiegsphasen aggressiver positioniert zu sein. Dementsprechend fällt der Bitcoin-Kurs aber eben auch unter diesen „Risk-Off“-Momenten.

Grund zwei: Verkäufe von "Walen"

Neben der Korrelation mit Aktien gehorcht der Bitcoin-Preis auch Eigenarten des Krypto-Ökosystems. Der Markt war seit dem Allzeithoch bei Bitcoin ohnehin gebeutelt – die Androhung eines weiteren Zolls auf China von 100 Prozent durch US-Präsident Donald Trump stürzte Börsen und Kryptowährungen Anfang Oktober ins Chaos.

Während sich Aktien davon erholten, kamen Krypto-Trader weniger gut davon. Der Sturz der Kurse verursachte die Auflösung vieler gehebelter Wetten. Dem Datenanbieter Coinglass zufolge löschte der Crash über alle Krypto-Börsen hinweg Positionen im Wert von 19 Milliarden US-Dollar aus.

Anders als bei den berüchtigten „Margin Calls“ an traditionellen Märkten, bei denen Spekulanten gebeten werden, weitere Sicherheiten zu hinterlegen, werden gehebelte Wetten im Krypto-Sektor automatisch aufgelöst, wenn die Sicherheiten die Verluste nicht mehr decken. Die Folge: Kursstürze potenzieren sich rasend schnell.

Auch in dieser Woche habe es derartige Auflösungen gegeben, schreibt das Branchenportal „Coindesk“, wenngleich in einem geringeren Maßstab von nur zwei Milliarden Dollar in den vergangenen 24 Stunden.

Hinzu kommt ein steter Angebotsstrom von sogenannten „Walen“ im Kryptosektor. Als „Wal“ wird ein Anleger mit besonders großen Krypto-Positionen bezeichnet, üblicherweise aufwärts von 1.000 Bitcoin. Aktueller Wert einer solchen Position: Über 100 Millionen US-Dollar.

Seit Jahresbeginn hätten immer mehr Wale Bitcoin abgestoßen, kommentierte Markus Thielen, Stratege bei der Krypto-Researchfirma 10x, bei Bloomberg. Teilweise hätten institutionelle Investoren dieses Angebot aufgenommen. Seit der Panik Anfang Oktober jedoch sei die Nachfrage abgeebbt.

Schlimmstenfalls der Beginn einer längeren Durststrecke

Anders als beim technisch verstärkten Kurssturz im Oktober könnte der aktuelle Verfall bei Bitcoin ein wachsendes Ungleichgewicht zwischen langjährigen Haltern und neuen Käufern widerspiegeln. Laut Thielen könne sich dieser Abverkauf schlimmstenfalls bis ins Frühjahr ziehen.

Ein historisches Beispiel dafür gebe es: Den Bärenmarkt in den Jahren 2021 und 2022. Damals verkauften große Investoren insgesamt über eine Million Bitcoin binnen eines Jahres. „Wenn das in einer ähnlichen Gangart stattfindet, könnte diese Situation für weitere sechs Monate andauern“, so Thielen.

Schon damals zeigte sich übrigens, wie eng sich Aktien und Krypto mittlerweile entwickeln. Denn neben Krypto fielen auch die Börsen 2022 deutlich. Der S&P 500 rutschte in diesem Jahr um fast 20 Prozent ab. Der Tech-lastige Nasdaq 100 verlor sogar fast 33 Prozent.