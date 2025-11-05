W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Dax-Anleger ziehen sich weiter zurück

Reuters · Uhr
Frankfurt (Reuters) - Gewinnmitnahmen lassen den Dax zur Wochenmitte weiter abrutschen.

Der deutsche Leitindex fällt am Mittwoch zur Eröffnung um 0,8 Prozent auf 23.760 Punkte. "Die Verluste von den Höchstständen weg sind bislang zwar nicht groß", sagte Thomas Altmann, Portfoliomanager beim Vermögensverwalter QC Partners. "Dennoch ist die Nervosität auf dem Parkett spür- und greifbar." Zweifel an der Nachhaltigkeit der hohen Aktienkurse im Technologiesektor hatten am Vortag den Technologie-Index Nasdaq an der Wall Street zwei Prozent abrutschen lassen.

Bei den Einzelwerten warfen Anleger nach enttäuschenden Zahlen Siemens Healthineers aus den Depots. Die Aktien des Medizintechnik-Konzerns brachen in der Spitze um 12,7 Prozent ein und waren damit auf Kurs zum bisher größten Tagesverlust. Auch wenn das Unternehmen für konservative Prognosen bekannt sei, belaste der sehr schwache Gewinnausblick für das Geschäftsjahr 2025/26 die Aktie, sagte ein Händler. BMW zeigte sich nach Zahlen leicht schwächer. Dagegen zogen die Aktien von Fresenius um gut zwei Prozent an, nachdem der Gesundheitskonzern dank guter Geschäfte in der Arznei- und Kliniksparte seine Gewinnprognose für dieses Jahr erneut anhob.

(Bericht von Stefanie Geiger, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte)

