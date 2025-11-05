Dax gibt nach - Analyst warnt vor größerer Korrektur - BMW im Plus

Am deutschen Aktienmarkt geht es zur Wochenmitte weiter bergab. Im Sog der schwachen US-Börsen sank der Dax etwa eine Stunde nach Handelsstart um circa 0,6 Prozent auf 23.814 Punkte. Damit rückt die Marke von 24.000 Punkten, unter die er am Vortag gerutscht war, weiter in die Ferne. "Charttechnisch bahnt sich der deutsche Leitindex langsam aber sicher den Weg in eine größere Korrektur", warnte Analyst Frank Sohlleder vom Broker Activtrades.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gab um 0,5 Prozent auf 29.288 Punkte nach. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,09 Prozent nach unten.

Insbesondere an der US-Technologiebörse Nasdaq hatten die Sorgen der Anleger wegen der hohen Bewertungen am Dienstag für harsche Verluste gesorgt.

Bei den insgesamt wenig bewegten asiatischen Handelsplätzen Asien stachen die zuletzt erneut deutlichen Gewinnmitnahmen beim japanischen Leitindex Nikkei 225 heraus. Die Experten der Landesbank Helaba verwiesen darauf, dass die japanische Notenbank laut dem Protokoll zu ihrer letzten Sitzung Argumente für eine Zinserhöhung diskutiert habe.

Vonovia-Aktie fällt weiter

Bei den zuletzt unter Druck geratenen Aktien von Vonovia geht es weiter bergab. Gut eine Stunde nach Handelsbeginn fiel der Kurs auf Xetra um etwa 0,1 Prozent auf 25,56 Euro. Die Papiere waren im Vorfeld der Quartalszahlen von über 28 Euro auf unter 26 Euro gefallen.

Qiagen: Schwaches Schlussquartal erwartet

Ein vorsichtiger Ausblick auf das laufende vierte Quartal dürfte den Kurs der Qiagen-Aktie am Mittwoch belasten. Auf Xetra verloren die Anteilscheine des Biotech-Unternehmens etwa eine Stunde nach Handelsstart circa 3,3 Prozent auf 38,36 Euro.

Der für das Gesamtjahr bestätigte Ausblick impliziere nun ein schwächeres Schlussquartal, schrieb Analyst Tycho Peterson von Jefferies. Das Wachstum im Kerngeschäft dürfte demnach zwei Prozent betragen, er habe mit fünf Prozent gerechnet. Makroökonomische Schwierigkeiten inklusive des Shutdowns der US-Regierung belasteten das Unternehmen.

BMW im Plus - Zahlen ohne große Überraschung

Die BMW-Aktie hat am Mittwoch auf die vorgelegten Quartalszahlen und den bestätigten Jahresausblick 2025 leicht zugelegt. Das Papier des Autobauers verzeichnet gut eine Stunde nach Handelsbeginn ein Plus von etwa 1,7 Prozent.

JPMorgan-Analyst Jose Asumendi sieht erste Anzeichen, dass sich die Absatzvolumina in China stabilisieren. Dies sei das, worauf es wirklich ankomme, schrieb er und sieht darin auch eine starke Signalwirkung für die gesamte Branche. Jefferies-Analyst Philippe Houchois schrieb, dass das dritte Quartal wie erwartet schwach ausgefallen sei, was den Cashflow (FCF) betreffe, aber größere Überraschungen ausgeblieben seien.

Dabei erinnerte er daran, dass der Autobauer erst Anfang Oktober sein Jahresziel für die operative Profitabilität (Ebit-Marge) im Kerngeschäft gesenkt hatte und seine FCF-Prognose ebenfalls nach unten korrigiert habe.

(mit Material von dpa-AFX)