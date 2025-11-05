W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Börse am Morgen 05.11.2025

Dax gibt nach - Analyst warnt vor größerer Korrektur - BMW im Plus

onvista · Uhr
Artikel teilen:
Dax ausgeschrieben vor leuchtendem Hintergrund
Quelle: Сake78 (3D & photo)

Am deutschen Aktienmarkt geht es zur Wochenmitte weiter bergab. Im Sog der schwachen US-Börsen sank der Dax etwa eine Stunde nach Handelsstart um circa 0,6 Prozent auf 23.814 Punkte. Damit rückt die Marke von 24.000 Punkten, unter die er am Vortag gerutscht war, weiter in die Ferne. "Charttechnisch bahnt sich der deutsche Leitindex langsam aber sicher den Weg in eine größere Korrektur", warnte Analyst Frank Sohlleder vom Broker Activtrades.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gab um 0,5 Prozent auf 29.288 Punkte nach. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,09 Prozent nach unten.

Insbesondere an der US-Technologiebörse Nasdaq hatten die Sorgen der Anleger wegen der hohen Bewertungen am Dienstag für harsche Verluste gesorgt.

Bei den insgesamt wenig bewegten asiatischen Handelsplätzen Asien stachen die zuletzt erneut deutlichen Gewinnmitnahmen beim japanischen Leitindex Nikkei 225 heraus. Die Experten der Landesbank Helaba verwiesen darauf, dass die japanische Notenbank laut dem Protokoll zu ihrer letzten Sitzung Argumente für eine Zinserhöhung diskutiert habe.

Vonovia-Aktie fällt weiter

Bei den zuletzt unter Druck geratenen Aktien von Vonovia geht es weiter bergab. Gut eine Stunde nach Handelsbeginn fiel der Kurs auf Xetra  um etwa 0,1 Prozent auf 25,56 Euro. Die Papiere waren im Vorfeld der Quartalszahlen von über 28 Euro auf unter 26 Euro gefallen.

Qiagen: Schwaches Schlussquartal erwartet

Ein vorsichtiger Ausblick auf das laufende vierte Quartal dürfte den Kurs der Qiagen-Aktie am Mittwoch belasten. Auf Xetra verloren die Anteilscheine des Biotech-Unternehmens etwa eine Stunde nach Handelsstart  circa 3,3 Prozent auf 38,36 Euro.

Der für das Gesamtjahr bestätigte Ausblick impliziere nun ein schwächeres Schlussquartal, schrieb Analyst Tycho Peterson von Jefferies. Das Wachstum im Kerngeschäft dürfte demnach zwei Prozent betragen, er habe mit fünf Prozent gerechnet. Makroökonomische Schwierigkeiten inklusive des Shutdowns der US-Regierung belasteten das Unternehmen.

BMW im Plus - Zahlen ohne große Überraschung

Die BMW-Aktie hat am Mittwoch auf die vorgelegten Quartalszahlen und den bestätigten Jahresausblick 2025 leicht zugelegt. Das Papier des Autobauers verzeichnet gut eine Stunde nach Handelsbeginn ein Plus von etwa 1,7 Prozent.

JPMorgan-Analyst Jose Asumendi sieht erste Anzeichen, dass sich die Absatzvolumina in China stabilisieren. Dies sei das, worauf es wirklich ankomme, schrieb er und sieht darin auch eine starke Signalwirkung für die gesamte Branche. Jefferies-Analyst Philippe Houchois schrieb, dass das dritte Quartal wie erwartet schwach ausgefallen sei, was den Cashflow (FCF) betreffe, aber größere Überraschungen ausgeblieben seien.

Dabei erinnerte er daran, dass der Autobauer erst Anfang Oktober sein Jahresziel für die operative Profitabilität (Ebit-Marge) im Kerngeschäft gesenkt hatte und seine FCF-Prognose ebenfalls nach unten korrigiert habe.

(mit Material von dpa-AFX)

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
U
US Tech 100
N
NASDAQ 100
M
MDAX
N
Nikkei
E
EURO STOXX 50
Vonovia
BMW
JP Morgan
BMW Vz.
Qiagen
D
DAX (Kursindex)
NASDAQ
WEG

Das könnte dich auch interessieren

Börse am Morgen 03.11.2025
Dax legt zum Start der Woche zu03. Nov. · onvista
Dax Logo
Börse am Morgen 30.10.2025
Dax startet vor EZB-Entscheid und Tech-Zahlen positiv30. Okt. · onvista
Dax Logo
Dax Vorbörse 05.11.2025
Dax drohen Verluste - Analyst sieht weitere Korrekturgefahrheute, 08:32 Uhr · onvista
Dax drohen Verluste - Analyst sieht weitere Korrekturgefahr
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Aktienmarkt
Drei Gründe, warum diese Rally noch lange weitergehen kanngestern, 15:00 Uhr · onvista
Nachkauf-Zertifikate
Kurse zu hoch? So kannst du trotzdem einsteigen31. Okt. · onvista-Partners
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden