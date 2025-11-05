DAX® - Steht der Ausbruch bevor?

Der DAX® erlebte gestern einen kleinen Schwächeanfall, von dem er sich im Handelsverlauf allerdings recht gut erholen konnte. Doch der Reihe nach: Zunächst fiel das Aktienbarometer bis auf 23.675 Punkte und damit sogar temporär unter das zyklische Tief von Mitte Oktober (23.685 Punkte). Anschließend folgte eine dynamische Erholung, sodass die deutschen Standardwerte in Schlagdistanz zur 50-Tage-Linie (akt. bei 23972 Punkten) aus dem Handel gehen konnten. Es drängt sich der Eindruck auf, dass die Ausschläge zunehmen und die zuletzt oftmals diskutierte Bewegungsarmut zeitnah aufgebrochen werden könnte. Positiv können Anlegerinnen und Anleger das gestrige „false break“ auf der Unterseite interpretieren. Um dieser Einschätzung Nachdruck zu verleihen gilt es, die angeführte Glättung zurückzuerobern und das jüngste Abwärtsgap (23.982 zu 23.974 Punkte) zu schließen. Die Vorgaben lasten allerdings auf dem Handelsbeginn und dürften den DAX® schwächer starten lassen. Auf der Unterseite bilden die Tiefpunkte bei rund 23.300 Punkten weiterhin einen entscheidenden Rückzugsbereich. Mittlerweile wird diese Bastion durch die 200-Tage-Linie (akt. bei 23.334 Punkten) noch zusätzlich verstärkt.

DAX® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

