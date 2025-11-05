Am deutschen Aktienmarkt haben sich die Kurse am Mittwoch mit Unterstützung aus den USA berappelt. Nach der Eröffnung an der Wall Street ging es für den Dax deutlicher nach oben. Dabei ließ der deutsche Leitindex auch die 24.000-Punkte-Marke wieder hinter sich und schloss mit plus 0,4 Prozent auf 24.050 Zähler.

Der etwas richtungslose Verlauf in dieser Woche findet damit seine Fortsetzung: Unter der runden Marke sind Schnäppchenjäger aktiv, darüber besteht Gefahr von Gewinnmitnahmen.

Im Gegensatz zum Dax gelang es dem MDax der mittelgroßen Unternehmen zur Wochenmitte nicht, die zwischenzeitlichen Gewinne ins Ziel zu bringen: Am Ende des Tages stand ein Minus von 0,2 Prozent auf 29.375 Punkte zu Buche.

US-Börsen im Plus

In den USA hatte sich die Stimmung der Dienstleister im Oktober stärker aufgehellt als erwartet. Zudem wurden laut dem Arbeitsmarkt-Dienstleister ADP in der Privatwirtschaft der Vereinigten Staaten im vergangenen Monat mehr Arbeitsplätze geschaffen als prognostiziert. Die Daten dämpfen einerseits die Zinssenkungsfantasie, andererseits sind sie Ausdruck einer robusten Wirtschaft.

Am Aktienmarkt in New York stand der Leitindex Dow Jones Industrial zum europäischen Börsenschluss leicht im Plus, Technologiewerte an der Nasdaq präsentierten sich klar erholt./ajx/he

BMW nach Zahlen an der Dax-Spitze

Die Aktien von BMW haben am Mittwochnachmittag eine Kursrally hingelegt. Im frühen Handel war die Entwicklung nach Quartalszahlen noch eher verhalten gewesen. Dann aber kamen die Titel immer besser in Form, zum Handelsende stieg der Kurs um 6,85 Prozent auf 85,80 Euro. Dies bedeutete den ersten Platz im Dax.

Marktexpertin Christine Romar vom Broker CMC Markets sprach von Mut machenden Zahlen von BMW. Der Münchener Autobauer habe zwar insgesamt ein nur im Rahmen der Erwartungen ausgefallenes Zahlenwerk vorgelegt, aber damit seien die Investoren einer krisengeplagten Branche schon zufrieden. Wie beim Konkurrenten Mercedes-Benz habe der Konzern bei der Marge ebenfalls leicht positiv überrascht. BMW könnte hier also das Tal der Tränen hinter sich gelassen haben, so Romar.

Siemens Healthineers: Chartbild trübt sich ein

Am anderen Ende des Dax fand sich am Mittwoch der Medizintechnik-Konzern Siemens Healthineers wieder. Schwache Quartalszahlen und ein trüber Ausblick auf das neue Geschäftsjahr haben den Aktienkurs stark unter Druck gesetzt.

Zum Handelsschluss verloren die Aktien der Süddeutschen 8,6 Prozent auf 45 Euro. Das charttechnische Bild trübt sich somit ein: Die 21- und 50-Tage-Linie für den kurz- und mittelfristigen Trend wurden ebenso wie die noch stärker beachtete 200-Tage-Linie für die längerfristige Entwicklung gerissen.

Der Medizintechnik-Konzern habe mit seinem Zahlenwerk zum Schlussquartal 2024/25 die Erwartungen großteils enttäuscht, kommentierte ein Händler. Belastend wirke insbesondere die Prognose für das bereinigte Ergebnis je Aktie (EPS) im neuen Jahr 2025/26, "auch wenn das Unternehmen üblicherweise konservative Prognosen abgibt".

(mit Material von dpa-AFX)

