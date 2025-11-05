W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Devisen: Eurokurs gestiegen - EZB-Referenzkurs: 1,1492 US-Dollar

dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Mittwoch gestiegen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1492 (Dienstag: 1,1491) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8701 (0,8702) Euro.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,88100 (0,87950) britische Pfund, 176,67 (176,39) japanische Yen und 0,9307 (0,9295) Schweizer Franken fest./yyzz/DP/jsl

