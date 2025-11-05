EQS-Adhoc: Änderung der indirekten Eigentümerstruktur von LM PAY S.A.
LM PAY S.A. (ISIN: PLLMPAY00016), Warschau, Polen 5. November 2025
Medical Finance Group (CEE) AS hat ihre Anteile an Medical Finance Group S.A. (dem direkten Mehrheitsaktionär von LM PAY S.A.) an JJCC Sp. z o.o., ein in Polen eingetragenes Unternehmen, verkauft.
Die Änderungen der Anteilsverhältnisse wurden am 3. November 2025 im Aktionärsregister der Medical Finance Group S.A. eingetragen.
Die Transaktion hat keinen Einfluss auf die Anzahl der im Umlauf befindlichen Aktien von LM PAY S.A. noch auf die operativen Geschäftstätigkeiten der Gesellschaft. Sie stellt jedoch eine Änderung der indirekten Kontrollstruktur des Unternehmens dar. Das Unternehmen informiert zudem, dass der wirtschaftlich Berechtigte unverändert bleibt.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
Investor Relations & Finanzmedien in Deutschland:
Meister Consulting GmbH
Tobias Meister
Telefon +49 (0) 2983 908121
Mobil +49 (0) 170 2939080
meister@meisterconsult.com
Investor Relations & Finanzmedien in Polen:
LM PAY S.A.
Grzegorz Pieszak
Mobil +48 881 780 994
grzegorz.pieszak@lmpay.pl
