EQS-Adhoc: Änderung der indirekten Eigentümerstruktur von LM PAY S.A.

EQS-Ad-hoc: LM Pay S.A. / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

Änderung der indirekten Eigentümerstruktur von LM PAY S.A.



05.11.2025 / 16:08 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





LM PAY S.A. (ISIN: PLLMPAY00016), Warschau, Polen 5. November 2025

Medical Finance Group (CEE) AS hat ihre Anteile an Medical Finance Group S.A. (dem direkten Mehrheitsaktionär von LM PAY S.A.) an JJCC Sp. z o.o., ein in Polen eingetragenes Unternehmen, verkauft.

Die Änderungen der Anteilsverhältnisse wurden am 3. November 2025 im Aktionärsregister der Medical Finance Group S.A. eingetragen.

Die Transaktion hat keinen Einfluss auf die Anzahl der im Umlauf befindlichen Aktien von LM PAY S.A. noch auf die operativen Geschäftstätigkeiten der Gesellschaft. Sie stellt jedoch eine Änderung der indirekten Kontrollstruktur des Unternehmens dar. Das Unternehmen informiert zudem, dass der wirtschaftlich Berechtigte unverändert bleibt.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Investor Relations & Finanzmedien in Deutschland:

Meister Consulting GmbH

Tobias Meister

Telefon +49 (0) 2983 908121

Mobil +49 (0) 170 2939080

meister@meisterconsult.com

Investor Relations & Finanzmedien in Polen:

LM PAY S.A.

Grzegorz Pieszak

Mobil +48 881 780 994

grzegorz.pieszak@lmpay.pl

Ende der Insiderinformation

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

05.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: LM Pay S.A. Lechicka 23a 02-156 Warsaw Polen ISIN: PLLMPAY00016 WKN: A3EWU0 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf (Primärmarkt) EQS News ID: 2224488

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2224488 05.11.2025 CET/CEST