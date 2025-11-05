EQS-Adhoc: Ernst Russ AG: Konkretisierung der Prognose für das Geschäftsjahr 2025

EQS-Ad-hoc: Ernst Russ AG / Schlagwort(e): Prognose

Ernst Russ AG: Konkretisierung der Prognose für das Geschäftsjahr 2025



05.11.2025 / 11:46 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Hamburg, 5. November 2025: Der Vorstand der Ernst Russ AG (ISIN DE000A161077) hat aufgrund seiner heutigen Überprüfung auf Basis des jüngsten Geschäftsverlaufs seine bisherige Prognose für das Gesamtjahr 2025 konkretisiert. Die erwarteten Umsatzerlöse befinden sich nunmehr in einer Bandbreite zwischen 152 und 162 Mio. EUR (bisher: Bandbreite zwischen 147 und 167 Mio. EUR). Unter Berücksichtigung von Schiffsverkäufen wird sich die prognostizierte Bandbreite für das Betriebsergebnis auf 87 bis 102 Mio. EUR belaufen (bisher: Bandbreite zwischen 75 und 105 Mio. EUR). Das Betriebsergebnis aus dem operativen Schiffsbetrieb ohne Berücksichtigung von Schiffsverkäufen wird gemäß aktueller Prognose in einer Bandbreite zwischen 48 und 63 Mio. EUR liegen (bisher: Bandbreite zwischen 43 und 73 Mio. EUR).

Die Prognose resultiert aus dem positiven Geschäftsverlauf des bisherigen Geschäftsjahres 2025 und basiert auf überwiegend bereits abgeschlossenen Charterverträgen, einer plangemäßen technischen Verfügbarkeit der Flotte der Ernst Russ-Gruppe in Höhe von rund 97 %, einem wirtschaftlich stabilen Umfeld sowie auf der Annahme eines durchschnittlichen Wechselkurses für das verbleibende Geschäftsjahr in Höhe von 1,18 USD/EUR.

Die Geschäftszahlen für die ersten neun Monate des Jahres 2025 werden am 11. November 2025 veröffentlicht.

Kontakt:

Ernst Russ AG

Anika Hillmer

Investor Relations

Tel. +49 40 88 88 1 1800

E-Mail: ir@ernst-russ.de

Ende der Insiderinformation

05.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Ernst Russ AG Elbchaussee 370 22609 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0)40 88881-0 Fax: +49 (0)40 88881-199 E-Mail: ir@ernst-russ.de Internet: www.ernst-russ.de ISIN: DE000A161077 WKN: A16107 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt (Scale), Hamburg, Tradegate Exchange EQS News ID: 2224256

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2224256 05.11.2025 CET/CEST