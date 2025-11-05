EQS-Adhoc: SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA: Christian Mias wird Nachfolger von Andreas Reisse als CEO

EQS-Ad-hoc: SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Personalie

SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA: Christian Mias wird Nachfolger von Andreas Reisse als CEO



05.11.2025 / 17:56 CET/CEST

Der Aufsichtsrat der SCHOTT Pharma Management AG hat heute Dr. Christian Mias mit Wirkung zum 1. Mai 2026 zum neuen Chief Executive Officer (CEO) von SCHOTT Pharma bestellt. Er folgt auf Andreas Reisse, der planmäßig Ende April 2026 in den Ruhestand gehen wird. Dr. Christian Mias ist seit 2007 in verschiedenen Führungspositionen innerhalb der SCHOTT Gruppe tätig, zuletzt als Leiter der Business Unit Electronic Packaging.

Sprache: Deutsch Unternehmen: SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA Hattenbergstraße 10 55122 Mainz Deutschland ISIN: DE000A3ENQ51 WKN: A3ENQ5 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 2224602

