EQS-Adhoc: SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA: Christian Mias wird Nachfolger von Andreas Reisse als CEO

EQS Group · Uhr
EQS-Ad-hoc: SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Personalie
SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA: Christian Mias wird Nachfolger von Andreas Reisse als CEO

05.11.2025 / 17:56 CET/CEST
Der Aufsichtsrat der SCHOTT Pharma Management AG hat heute Dr. Christian Mias mit Wirkung zum 1. Mai 2026 zum neuen Chief Executive Officer (CEO) von SCHOTT Pharma bestellt. Er folgt auf Andreas Reisse, der planmäßig Ende April 2026 in den Ruhestand gehen wird. Dr. Christian Mias ist seit 2007 in verschiedenen Führungspositionen innerhalb der SCHOTT Gruppe tätig, zuletzt als Leiter der Business Unit Electronic Packaging.

Ende der Insiderinformation

Sprache:Deutsch
Unternehmen:SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA
Hattenbergstraße 10
55122 Mainz
Deutschland
ISIN:DE000A3ENQ51
WKN:A3ENQ5
Indizes:SDAX
Börsen:Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
SCHOTT Pharma

