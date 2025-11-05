W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-AFR: flatexDEGIRO AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: flatexDEGIRO AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
flatexDEGIRO AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

05.11.2025 / 18:04 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die flatexDEGIRO AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 21.10.2026

Ort:

https://flatexdegiro.com/German/investor-relations/reporting/default.aspx

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 21.10.2026

Ort:

https://flatexdegiro.com/English/investor-relations/reporting/default.aspx

05.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:flatexDEGIRO AG
Omniturm, Große Gallusstraße 16-18
60312 Frankfurt am Main
Deutschland
Internet:www.flatexdegiro.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

2224638 05.11.2025 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
flatexDEGIRO

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Aktienmarkt
Drei Gründe, warum diese Rally noch lange weitergehen kanngestern, 15:00 Uhr · onvista
Nachkauf-Zertifikate
Kurse zu hoch? So kannst du trotzdem einsteigen31. Okt. · onvista-Partners
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden