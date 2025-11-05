EQS-AFR: Siemens Healthineers AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Siemens Healthineers AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Siemens Healthineers AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
05.11.2025 / 08:00 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Hiermit gibt die Siemens Healthineers AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 26.11.2025
Ort:
https://www.siemens-healthineers.com/deu/investor-relations/presentations-financial-publications
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 26.11.2025
Ort:
https://www.siemens-healthineers.com/investor-relations/presentations-financial-publications
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 26.11.2025
Ort:
https://www.siemens-healthineers.com/deu/investor-relations/presentations-financial-publications
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 26.11.2025
Ort:
https://www.siemens-healthineers.com/investor-relations/presentations-financial-publications
05.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Siemens Healthineers AG
|Siemensstr. 3
|91301 Forchheim
|Deutschland
|Internet:
|https://www.siemens-healthineers.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2223584 05.11.2025 CET/CEST
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–