EQS-AFR: Siemens Healthineers AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Group · Uhr
Siemens Healthineers AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

05.11.2025 / 08:00 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Siemens Healthineers AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 26.11.2025

Ort:

https://www.siemens-healthineers.com/deu/investor-relations/presentations-financial-publications

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 26.11.2025

Ort:

https://www.siemens-healthineers.com/investor-relations/presentations-financial-publications

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 26.11.2025

Ort:

https://www.siemens-healthineers.com/deu/investor-relations/presentations-financial-publications

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 26.11.2025

Ort:

https://www.siemens-healthineers.com/investor-relations/presentations-financial-publications

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Siemens Healthineers AG
Siemensstr. 3
91301 Forchheim
Deutschland
Internet:https://www.siemens-healthineers.com
Siemens Healthineers
Siemens Healthineers (ADR)

