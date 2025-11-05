W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-AFR: VERBUND AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

EQS Group · Uhr
Erneuerbare Energien
Artikel teilen:

EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: VERBUND AG / Veröffentlichung von Finanzberichten
VERBUND AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

05.11.2025 / 08:10 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Quartalsberichtes übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die VERBUND AG bekannt, dass der Quartalsbericht Q3 ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Quartalsbericht Q3

Sprache: Deutsch

Ort:

https://www.verbund.com/media/qzffkgx4/verbund-zwischenbericht-q1-3-2025-deutsch.pdf

Sprache: Englisch

Ort:

https://www.verbund.com/media/rsdn5pa1/verbund-interim-report-q1-3-2025-englisch.pdf

05.11.2025 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:VERBUND AG
Am Hof 6A
1010 Wien
Österreich
Internet:www.verbund.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

2223946 05.11.2025 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
VERBUND
VERBUND AG ADR 1/5/O.N.

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Aktienmarkt
Drei Gründe, warum diese Rally noch lange weitergehen kanngestern, 15:00 Uhr · onvista
Nachkauf-Zertifikate
Kurse zu hoch? So kannst du trotzdem einsteigen31. Okt. · onvista-Partners
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden