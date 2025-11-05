EQS-AFR: VERBUND AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
Hiermit gibt die VERBUND AG bekannt, dass der Quartalsbericht Q3 ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Quartalsbericht Q3
Sprache: Deutsch
Ort:
https://www.verbund.com/media/qzffkgx4/verbund-zwischenbericht-q1-3-2025-deutsch.pdf
Sprache: Englisch
Ort:
https://www.verbund.com/media/rsdn5pa1/verbund-interim-report-q1-3-2025-englisch.pdf
05.11.2025 CET/CEST
