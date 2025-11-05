EQS-DD: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG: Ingolf Schröder, Verkauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
05.11.2025 / 08:57 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Ingolf
|Nachname(n):
|Schröder
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG
b) LEI
|529900EVOKN4LCCD9321
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|AT0000969985
b) Art des Geschäfts
|Verkauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|34,55 EUR
|2.465 Stück
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|34,55 EUR
|2.465 Stück
e) Datum des Geschäfts
|04.11.2025; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|BOERSE FRANKFURT - REGULIERTER MARKT
|MIC:
|FRAA
05.11.2025 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG
|Fabriksgasse 13
|8700 Leoben
|Österreich
|Internet:
|www.ats.net
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
101600 05.11.2025 CET/CEST