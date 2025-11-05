EQS-DD: Nürnberger Beteiligungs-AG: Andreas Politycki, Verkauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



05.11.2025 / 08:18 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Andreas Nachname(n): Politycki

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Nürnberger Beteiligungs-AG

b) LEI

391200VJQF2QCKH6TB44

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0008435967

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 120,00 EUR 22.080,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 120,00 EUR 22.080,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

05.11.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

05.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Nürnberger Beteiligungs-AG Ostendstraße 100 90334 Nürnberg Deutschland Internet: www.nuernberger.com

Ende der Mitteilung EQS News-Service

101598 05.11.2025 CET/CEST