EQS-DD: Symrise AG: Walter Ribeiro, Kauf

EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

05.11.2025 / 09:31 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Walter
Nachname(n):Ribeiro

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Symrise AG

b) LEI

529900D82I6R9601CF26 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000SYM9999

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
71,00 EUR500,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
71,0000 EUR500,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

04.11.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name:Frankfurt/Main
MIC:XFRA

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Symrise AG
Mühlenfeldstraße 1
37603 Holzminden
Deutschland
Internet:www.symrise.com
Symrise

