EQS-News: Der erste Abu Dhabi Autonomous Summit stellt das Programm vor und beleuchtet die Themen Regulierung, reale Einsätze sowie sektorübergreifendes Ausmaß

Der erste Abu Dhabi Autonomous Summit stellt das Programm vor und beleuchtet die Themen Regulierung, reale Einsätze sowie sektorübergreifendes Ausmaß



05.11.2025

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Das hochkarätige Programm bestätigt Sitzungen zu den Themen KI-Sicherheit und -Normen, Vertrauen zwischen Mensch und KI, urbane Luftmobilität, intelligente Häfen und Städte sowie sektorübergreifende industrielle Integration.

Auf einer globalen Konferenz werden Wege zur Kommerzialisierung bis 2030/2040 aufgezeigt, um Politik, Investitionen und Einsatz auf Stadtebene aufeinander abzustimmen.

Der Gipfel bildet den Mittelpunkt der Abu Dhabi Autonomous Week (10.–15. November 2025), neben der DRIFTx-Ausstellung, dem RoboCup Asia-Pacific 2025 und der Abu Dhabi Autonomous Racing League (A2RL).

ABU DHABI, Vereinigte Arabische Emirate, 5. November 2025 /PRNewswire/ -- Das Programm für den ersten Abu Dhabi Autonomous Summit, der am 10. November 2025 stattfindet, wurde bekannt gegeben. Führende Vertreter der globalen Industrie kommen zusammen, um die drängendsten Fragen des Sektors in Bezug auf Regulierung, Integration und Umfang sowie die neuesten Fortschritte in den Bereichen KI, Robotik und intelligente Mobilität zu erörtern.

Der vom „Smart and Autonomous Systems Council" (SASC) organisierte Gipfel ist die Eröffnungsveranstaltung der „Abu Dhabi Autonomous Week" (ADAW). Er wird das nächste Kapitel der intelligenten und autonomen Mobilität definieren sowie Abu Dhabis Rolle als globales Testfeld unterstreichen, in dem autonomes Fahren von Pilotinitiativen zu Land, zu Wasser, in der Luft und in der Robotik sowie bei industriellen Anwendungen zum öffentlichen Nutzen wird.

Unter dem Motto „Where the Future of Smart and Autonomous Mobility Takes Shape" (Wo die Zukunft der intelligenten und autonomen Mobilität Gestalt annimmt) bietet das Gipfeltreffen 13 Sitzungen und mehr als 30 Redner, um die Zusammenarbeit zwischen politischen Entscheidungsträgern, Betreibern, Investoren sowie Innovatoren zu beschleunigen und die Regulierung in der Praxis umzusetzen.

Das Gipfeltreffen wird mit einem Dialog auf Führungsebene darüber eröffnet, wie Investitionen, Integration und Innovation die autonome Wirtschaft Abu Dhabis prägen werden. Dabei werden Wege zur Kommerzialisierung bis 2030/2040 aufgezeigt, die öffentlich-privaten Partnerschaften, die diese ermöglichen, sowie die Governance und die Infrastruktur, die widerstandsfähige, integrierte Städte unterstützen werden. Eine Diskussionsrunde zum Thema „Regulierung der Autonomie" wird anschließend das Thema „erst die Sicherheit, dann skalieren" in die Praxis umsetzen, von der Cybersicherheit und der Datenverwaltung bis hin zum Aufbau sowie der Messung des öffentlichen Vertrauens.

Der Schwerpunkt der Tagesordnung liegt danach auf dem Einsatz von Robo-Taxis, öffentlichen Verkehrsmitteln und Liefermodellen für die letzte Meile, die sich skalieren lassen, gefolgt von der Energieversorgung autonomer Systeme, einem Thema, das sich mit der elektrifizierten, widerstandsfähigen Infrastruktur befasst, die den stadtweiten Betrieb unterstützen wird.

Die Mensch-KI-Synergie wird sich mit erklärbarer KI, menschlicher Aufsicht und der Gestaltung von Diensten befassen, die Risiken klar kommunizieren, während die KI-gesteuerte Entscheidungsfindung den KI-Stack in Echtzeit erforscht – Drohnen, intelligente Straßen sowie Logistik am Rande und sichere Cloud.

In einer Sitzung zur sektorübergreifenden Zusammenarbeit wird gezeigt, wie führende Unternehmen aus den Bereichen Mobilität, Energie, Logistik und Technologie Partnerschaften aufbauen, um bankfähige Anwendungsfälle zu erschließen. „Designing Smart Ports and Cities" wird sich mit autonomer Stadtgestaltung sowie industriellen Anwendungen befassen, und „Urban Air Mobility" wird sich mit Zertifizierung, Luftraumintegration sowie der Verbindung von Häfen, Flughäfen und Stadtteilen befassen. „Smart Cities in Action" berichtet über aktuelle Veränderungen und „Financing and Insuring New Asset Classes" wird abschließend aufzeigen, wie Kapital- und Deckungsmodelle für Plattformen der nächsten Generation angepasst werden.

Zu einigen der führenden Branchenvertretern, die am Abu Dhabi Autonomous Summit teilnehmen, gehören Sherif Tawfik, Leiter des Bereichs Partnerschaften, G42 bei Microsoft; Tony Xu Han, Gründer, Vorsitzender und Geschäftsführer von WeRide; Nikhil Goel, Leiter des kommerziellen Bereichs von Archer Aviation; Dr. Talib Alhinai, VAE-Geschäftsführer von Archer Aviation; Matt Chasen, Geschäftsführer von LIFT Aircraft; Tobias Liebelt, Geschäftsführer von BENTELER Mobility; Mark Seeger, Co-Geschäftsführer und Gründer von Glydways; Michael Sønderby, amtierender Geschäftsführer von SteerAI; George Prentzas, Geschäftsführer von Versa Aerospace; Hugo Fozzati, Geschäftsleiter von Tensor; Desmond Wheatley, Geschäftsführer, Präsident und Vorstandsvorsitzender von BEAM Global; Sven Beiker, Geschäftsführer von Silicon Valley Mobility und Dozent an der Stanford Graduate School of Business; Seine Exzellenz Faisal Al Bannai, Generalsekretär des Advanced Technology Research Council; Seine Exzellenz Mohamed Ali Al Shorafa, Vorsitzender des Department of Municipalities and Transport; Seine Exzellenz Ahmed Jasim Al Zaabi, Vorsitzender des Abu Dhabi Department of Economic Development; Seine Exzellenz Badr Salim Al Olama, Generaldirektor des Abu Dhabi Investment Office; Stéphane Timpano, Geschäftsführer von ASPIRE; Tariq Ahmed Al Wahedi, Konzern-Geschäftsführer von 7X; Fay Arjomandi, Gründerin und Geschäftsführerin von mimik; Elena Sorlini, Geschäftsführerin von Abu Dhabi Airports; Mohamed Salah, Konzern-Geschäftsführer von Advanced Mobility Hub, und Rashid Matar Al Manai, Geschäftsführer von LODD Autonomous.

Seine Exzellenz Faisal Al Bannai, Berater des Präsidenten der Vereinigten Arabischen Emirate für strategische Forschung und Spitzentechnologie und Generalsekretär des Forschungsrates für Spitzentechnologie, sagte: „Die Abu Dhabi Autonomous Week spiegelt unseren Einsatz für die Gestaltung des Zeitalters der intelligenten Autonomie wider, in dem Maschinen mit uns denken, sich anpassen und handeln. Es geht nicht nur um Technologie, sondern darum, die Mobilität, die Industrie sowie die menschliche Erfahrung selbst neu zu gestalten.

Das Veranstaltungsprogramm der Abu Dhabi Autonomous Week:

10. November – Abu Dhabi Autonomous Summit

Das sechstägige Programm beginnt mit dem Abu Dhabi Autonomous Summit, bei dem Branchenpioniere, politische Entscheidungsträger und Investoren zu hochrangigen Gesprächen zusammenkommen, um das nächste Kapitel der intelligenten Mobilität zu definieren.

10.–12. November – DRIFTx-Ausstellung

An drei Tagen werden auf der DRIFTx intelligente und autonome Mobilitätslösungen für die Bereiche Luft, Land, Wasser sowie Robotik in einer interaktiven Live-Ausstellung präsentiert.

10.–15. November – RoboCup Asia-Pacific 2025

Der RoboCup Asia-Pacific 2025, der während der ADAW vom 10. bis 15. November stattfindet, wird von der Khalifa-Universität ausgerichtet sowie zum ersten Mal in der Region Naher Osten und Nordafrika ausgetragen und bringt internationale Spitzenteams zusammen, die sich in KI-gesteuerten autonomen Robotikwettbewerben messen.

15. November – Abu Dhabi Autonomous Racing League (A2RL)

Den Abschluss der ADAW bildet die zweite Ausgabe der Abu Dhabi Autonomous Racing League (A2RL), eine Motorsportveranstaltung, die den neuesten Stand der autonomen Renntechnologie demonstriert. Die von ASPIRE und dem Abu Dhabi's Advanced Technology Research Council (ATRC) organisierte Veranstaltung ist mit einem Preisgeld von 2,25 Millionen US-Dollar dotiert und wird von Spitzenforschungsteams aus 10 Ländern besucht.

Weitere Informationen zur Abu Dhabi Autonomous Week 2025 finden Sie auf: autonomous.abudhabi und folgen Sie unseren sozialen Medienkanälen unter @autonomousad.

Akkreditierte Medien können über media@autonomousad.ae ihr Interesse anmelden und Interviews mit bestätigten Rednern anfordern.

Informationen zum Smart and Autonomous Systems Council (SASC)

Der 2024 gegründete Rat für intelligente und autonome Systeme (Smart and Autonomous Systems Council, SASC) ist für die Festlegung der strategischen Ausrichtung des Sektors für intelligente und autonome Technologien in Abu Dhabi zuständig. SASC treibt Politik, Regulierung, Investitionen und Innovation durch die Zusammenarbeit mit Regierungsstellen, globalen Innovatoren sowie Interessenvertretern der Industrie voran und gestaltet ein Ökosystem von Weltrang, das Abu Dhabi an der Spitze der Zukunftstechnologien und als weltweit führendes Zentrum für intelligente Mobilität sowie autonome Systeme positioniert.

Informationen zur Abu Dhabi Autonomous Week

Die Abu Dhabi Autonomous Week (ADAW) ist die Vorzeigeplattform des Emirats für die Förderung intelligenter Mobilität und autonomer Systeme zu Lande, zu Wasser, in der Luft, in der Robotik sowie in der Industrie. Die vom Smart and Autonomous Systems Council (SASC) organisierte Eröffnungsausgabe bringt globale Branchenführer, politische Entscheidungsträger, Innovatoren sowie Investoren zusammen, um Kontakte zu knüpfen, zusammenzuarbeiten und die Zukunft der autonomen Technologie zu beschleunigen. Das Programm beginnt mit dem Abu Dhabi Autonomous Summit, dem Flaggschiff der Woche für hochrangige Gespräche sowie Partnerschaften, und wird durch Initiativen wie DRIFTx, RoboCup Asia-Pacific 2025 (RCAP 2025) sowie Abu Dhabi Autonomous Racing League (A2RL) weiter gestärkt, um Abu Dhabis Rolle als globales Zentrum für Innovation, Investitionen und den sicheren, nachhaltigen Einsatz von autonomen Technologien zu stärken.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



