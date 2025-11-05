EQS-News: GBC Research bestätigt Kaufempfehlung für die Aktie der Energy S.p.a.: Kursziel 1,40 EUR

EQS-News: Energy S.p.A. / Schlagwort(e): Research Update

GBC Research bestätigt Kaufempfehlung für die Aktie der Energy S.p.a.: Kursziel 1,40 EUR



05.11.2025 / 10:30 CET/CEST

GBC Research bestätigt Kaufempfehlung für die Aktie der Energy S.p.a.: Kursziel 1,40 EUR

Rückkehr auf den Wachstumspfad erwartet. Deutsche Tochtergesellschaft EnergyOnSite GmbH gegründet.

Erste kobaltfreie LFP-Lithiumbatterie-Produktionslinie in Betrieb genommen.

Sant'Angelo di Piove di Sacco (Padua, Italien), 05.

November 2025

GBC Research hat die Kaufempfehlung für die Aktie der Energy S.p.a. (ISIN IT0005500712, Ticker ENY) bestätigt. Das Kursziel wurde leicht von 1,30 EUR auf 1,40 EUR angehoben. An der Börse Frankfurt schloss die Energy-Aktie gestern bei 0,81 EUR.

Das Research-Update erfolgte auf Basis der Halbjahreszahlen 2025 des Spezialisten für Energiespeichersysteme. Die Analysten erwarten, dass die Energy S.p.a. im kommenden Jahr wieder auf den Wachstumspfad zurückkehren wird. Dies soll durch die verstärkten Internationalisierungs- bzw. Exportaktivitäten und die weitere Expansion im profitableren C&I-Segment gelingen. Durch den zunehmenden Absatz komplexer und damit margenstärkerer Speichersysteme und einsetzende Skaleneffekte sollen weitere Profitabilitätsverbesserungen erzielt werden. Zusätzliche Wachstumspotenziale eröffnen sich aus Sicht der Analysten durch den von Energy mittelfristig geplanten Markteinstieg in das Geschäftsfeld der XXL-Speichersysteme (sog. Utility-Scale- und Grid-Scale-Projekte).

Mitte März 2025 hatte Energy die erste kobaltfreie LFP-Lithiumbatterie-Produktionslinie in Betrieb genommen. Diese ist in der Lage, verschiedene Batteriemodelle (von kleineren bis zu XL-Systemen) herzustellen. Um die Internationalisierungsbemühungen weiter voranzutreiben, hat Energy Ende Juli 2025 die deutsche Gesellschaft EnergyOnSite GmbH mit Sitz in München gegründet. Mit ihr sollen die Wachstumschancen im DACH-Raum konsequent genutzt werden.

Die vollständige GBC-Analyse zum Download:

https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=b2c0adf3a2d15d208435ea5099d63775

Energy S.p.A

. wurde 2013 von Davide Tinazzi, Andrea Taffurelli und Massimiliano Ghirlanda gegründet und ist seit dem 1. August 2022 an der Mailänder Börse Euronext Growth notiert. Das Unternehmen mit Hauptsitz in der Provinz Padua, Italien, ist branchenführend im Bereich der Energiespeichersysteme für private und große Anwendungen. Diese Systeme ermöglichen die Speicherung und Abgabe von Energie entsprechend dem Energiebedarf der Kunden. Bis heute hat Energy in Italien mehr als 60.000 Systeme für Privathaushalte, Gewerbe, Industrie, Versorgungsunternehmen und Elektromobilität verkauft und installiert. Im Geschäftsjahr 2023 beliefen sich die Einnahmen auf 63,3 Mio. Euro und der Nettogewinn auf 5,6 Mio. Euro. Zu den wichtigsten realisierten Projekten gehören die große Anlage in Comiso, Sizilien, die aus einer landwirtschaftlichen Photovoltaikanlage und einem Photovoltaikfeld besteht, die große Anlage für die CAAB in Bologna, Smart Grids in zahlreichen Gemeinden auf Sardinien und in der Lombardei sowie eine Energiegemeinschaft in der Schweiz, in der die einzelnen Knotenpunkte Energie je nach Bedarf austauschen. Zu den Vertriebskanälen von Energy gehören sowohl Generalisten für elektrische Geräte als auch Photovoltaik-Spezialisten sowie großen europäische EPCs. Die Nähe der Logistik von Energy zu den Hauptsitzen der großen Verteiler hat dazu geführt, dass das Unternehmen starke Partnerschaften mit italienischen und europäischen Marktteilnehmern unterhält. Das Unternehmen kauft Komponenten von großen internationalen Lieferanten und kombiniert sie mit der firmeneigenen Software "ZeroCO2" zu Systemen, die den EU-Normen entsprechen.

Für weitere Informationen:

https://www.energysynt.com/en

Kontakt

Unternehmen

Energy S.p.A.

Tel. +39 049 2701296

investor@energysynt.com

IR- & Pressekontakt Deutschland

Fabian Lorenz

Tel. 0221 / 29831588,

lorenz@florenz-kommunikation.de

IR & Corporate Media Relations Advisors International

TWIN Srl

Mara Di Giorgio

Tel. +39 335 7737417

energy@twin.services

.com

