EQS-News: Pylontech kündigt die offizielle Eröffnung seiner australischen Tochtergesellschaft an und stärkt damit seine globale Präsenz im Bereich Energiespeicherung

SYDNEY, 5. November 2025 /PRNewswire/ -- Pylon Technologies Co., Ltd. („Pylontech", SSE: 688063), ein weltweit führender Anbieter von Energiespeichersystemen, freut sich, die offizielle Eröffnung seiner australischen Niederlassung in Sydney bekanntzugeben. Dieser Meilenstein ist ein wichtiger Schritt in der globalen Expansionsstrategie des Unternehmens und unterstreicht dessen langfristiges Engagement auf dem australischen und neuseeländischen Markt für Energiespeicher.

Die Gründung von Pylontech Australien bedeutet, dass das Unternehmen voll einsatzbereit ist und lokalisierte Verkäufe, technische Dienstleistungen, Lieferkettenkoordination sowie Kundensupport anbietet, um seine Partner und Kunden in der gesamten Region besser zu bedienen.

„Australien ist einer der dynamischsten Energiespeichermärkte der Welt und wir sind stolz darauf, seit der Installation unseres ersten Systems vor über einem Jahrzehnt Teil dieser Entwicklung gewesen zu sein", sagte Geoffrey Song, Vizepräsident von Pylontech. „Der Start von Pylontech Australien zeigt unser Bestreben, lokale Partner durch engere Zusammenarbeit, schnelleren Service und umfassendere Lösungen zu unterstützen."

Australien hat sich zu einem der reifsten und am schnellsten wachsenden Energiespeichermärkte der Welt entwickelt, angetrieben durch ehrgeizige nationale Energiewendeziele. Die Regierung hat sich zum Ziel gesetzt, die Emissionen bis 2035 um 62 bis 70 % unter das Niveau von 2005 zu senken. Dies wird durch Programme wie die „Cheaper Home Batteries"-Initiative unterstützt, die Haushalte bei der Umstellung auf saubere Energie unterstützen. Mit der neuen Tochtergesellschaft, die nun voll einsatzfähig ist, wird Pylontech die Bereitstellung von Energiespeicherlösungen für Privathaushalte, Gewerbebetriebe und Energieversorger weiter beschleunigen und so zu Australiens Fortschritt auf dem Weg zu einer sauberen, zuverlässigen sowie widerstandsfähigen Energiezukunft beitragen.

„Durch unsere lokale Präsenz wollen wir näher an unseren Kunden sein – nicht nur geografisch, sondern auch strategisch", fügte Ned Yu, Leiter der Niederlassung Pylontech Australien, hinzu. „Dieser Meilenstein ermöglicht uns, den Markt mit noch größerer Flexibilität, Innovation und Reaktionsfähigkeit zu bedienen."

Die Eröffnung von Pylontech Australien bekräftigt die Mission des Unternehmens, die globale Energiewende durch sichere, zuverlässige sowie nachhaltige Energiespeicherlösungen zu unterstützen.

Informationen zu Pylontech

Das im Jahr 2009 gegründete Unternehmen Pylon Technologies Co., Ltd. (Pylontech, SSE: 688063) ist ein führender und wegweisender Anbieter von Energiespeichersystemen, der Elektrochemie, Leistungselektronik und Systemintegrationstechnologien einbindet. Mit über 2 Millionen global installierten Systemen hat sich Pylontech weltweit Anerkennung für seine Innovation und Qualität erworben. Das Produktportfolio des Unternehmens umfasst Anwendungen für Privathaushalte, Gewerbe und Industrie sowie für den Netzbetrieb und unterstützt globale Partner bei der Verwirklichung einer nachhaltigen sowie sicheren Energiewende.

