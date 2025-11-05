EQS-News: Rubean AG: Umsatz in den ersten neun Monaten 2025 fast verdreifacht

EQS-News: Rubean AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Auftragseingänge

Rubean AG: Umsatz in den ersten neun Monaten 2025 fast verdreifacht



Umsatz des Rubean-Konzerns bis Ende September 2025 von 1,3 Mio. Euro um 170 Prozent auf über 3,5 Mio. Euro gestiegen

Lizenzvertrag mit Payten, einem führenden Zahlungsdienstleister in Zentralosteuropa, ermöglicht weiteres Wachstum

München, den 05. Oktober 2025. Das Fintech-Unternehmen Rubean AG, München (ISIN: DE0005120802, WKN: 512080, Symbol R1B:GR) hat sein starkes Umsatzwachstum im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025 fortgesetzt. Der Umsatz der Firmengruppe ist in den ersten neun Monaten dieses Jahres im Vergleich zum Vorjahrzeitraum um 170 Prozent auf über 3,5 Mio. Euro (Vorjahreszeitraum: 1,3 Mio. Euro) gestiegen. Auch für das laufende vierte Quartal des Geschäftsjahres erwartet das Unternehmen weiteres Wachstum.

Unter den neu abgeschlossenen Geschäftsvereinbarungen ist insbesondere die Lizenzvereinbarung mit Payten, einem der führenden Zahlungsdienstleister Europas, hervorzuheben, mit dem Rubean seine Präsenz in Zentralosteuropa ausbaut. Payten ist eine Tochtergesellschaft der ASEE-Gruppe, die an der Warschauer Börse notiert ist.

Über Rubean: Die Rubean AG, München, ist ein führender Anbieter von reinen Software-Point-of-Sale-Lösungen für Banken, Acquirer und Händler. Dazu gehört die mobile softPOS-Lösung PhonePOS, die es Händlern ermöglicht, Kartenzahlungen direkt auf ihrem Smartphone zu empfangen, ohne dass ein weiteres Gerät benötigt wird. Diese Lösung wird von Zahlungsdienstleistern, Großbanken, Einzelhändlern und kleineren Händlern in ganz Europa eingesetzt und ist die einzige softPOS-Lösung, die die girocard (ec-Karte) in Deutschland unterstützt. Rubean ist am m:access sowie an den meisten Freiverkehrshandelsplätzen und XETRA notiert. Weitere Informationen finden Sie auch unter www.rubean.com

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

german communications AG

Jörg Bretschneider

Böhmersweg 5, D-20148 Hamburg

+49 40/46 88 33 0, Fax +49 40/46 88 33 40

presse@german-communications.com

Dr. Hermann Geupel

Rubean AG

Kistlerhofstr. 168, D-81379 München

+49 89 357560

hermann.geupel@rubean.com

