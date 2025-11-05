EQS-News: SCHOTT Pharma: Christian Mias wird Nachfolger von Andreas Reisse als CEO von SCHOTT Pharma

EQS-News: SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Personalie

SCHOTT Pharma: Christian Mias wird Nachfolger von Andreas Reisse als CEO von SCHOTT Pharma

Andreas Reisse tritt wie geplant als CEO von SCHOTT Pharma in den Ruhestand

Christian Mias, derzeit Executive Vice President der Business Unit Electronic Packaging bei SCHOTT, wird zum 1. Mai 2026 zum neuen CEO von SCHOTT Pharma ernannt

Eine nahtlose Übergabe der Führungsverantwortung ist sichergestellt

Der Aufsichtsrat der SCHOTT Pharma Management AG hat Christian Mias zum CEO von SCHOTT Pharma ernannt. Er wird die Nachfolge von Andreas Reisse antreten, der wie geplant im April 2026 in den Ruhestand geht. Reisse wird in den kommenden Monaten aktiv eine reibungslose Übergabe begleiten, um Kontinuität und Stabilität für das Unternehmen und das gesamte Team zu gewährleisten.

Christian Mias, geboren 1974 in Iserlohn, wird ab dem 1. Mai die Nachfolge von Andreas Reisse antreten. Als promovierter Wirtschaftsingenieur blickt er auf mehr als 20 Jahre Führungserfahrung zurück, davon über 18 Jahre innerhalb der SCHOTT-Gruppe. Seine Karriere begann er als Commercial Project Manager bei der Siemens AG. Wichtige Erfahrungen in der Pharmaindustrie sammelte er bei SCHOTT Tubing, das Zwischenprodukte für die Pharmabranche herstellt – darunter auch für SCHOTT Pharma. Im Laufe seiner Karriere bei SCHOTT hatte Christian Führungspositionen in verschiedenen Geschäftsbereichen und auf mehreren Kontinenten inne, darunter als Geschäftsführer in Brasilien und Chief Operating Officer in den USA. In diesen Rollen trieb er profitables Wachstum durch Prozessoptimierung, Produktivitätssteigerung und Verbesserung der Ergebnisqualität erfolgreich voran. Seit 2016 ist er Vice President, seit 2018 Executive Vice President und leitet derzeit die Business Unit Electronic Packaging. In seinen Führungspositionen verband Christian strategischen Weitblick mit operativer Disziplin, um nachhaltiges Wachstum und starke finanzielle Ergebnisse zu erzielen.

Peter Goldschmidt, Vorsitzender des Aufsichtsrats der SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA, sagte: „Wir freuen uns sehr, Christian Mias als neuen CEO von SCHOTT Pharma begrüßen zu dürfen. Seine nachgewiesenen Erfolge innerhalb der SCHOTT-Gruppe, gepaart mit strategischer Expertise und starker Umsetzungskraft – demonstriert durch integrativen, leistungsorientierten und partizipativen Führungsstil – machen ihn zur idealen Besetzung, um SCHOTT Pharma in die nächste Phase profitablen Wachstums zu führen.

Wir sind zuversichtlich, dass Christian gemeinsam mit Reinhard Mayer (CFO) das profitable Wachstum weiter vorantreiben und die Position von SCHOTT Pharma als weltweit führendes Unternehmen für pharmazeutische Verpackungs- und Applikationssysteme weiter stärken wird.“

Christian Mias kommentierte seine Ernennung wie folgt: „Ich fühle mich geehrt, SCHOTT Pharma in einer so spannenden Phase der Unternehmensentwicklung zu übernehmen. SCHOTT Pharma hat sich einen hervorragenden Ruf für Innovation, Qualität und Zuverlässigkeit in der Pharmaindustrie erarbeitet. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem großartigen Team von SCHOTT Pharma auf dieser starken Basis aufzubauen und weiteres Wachstum zu fördern, während wir unsere Mission zur Verbesserung der globalen Gesundheitsversorgung vorantreiben.

Mein besonderer Dank gilt Andreas Reisse für seine herausragende Führung und sein langjähriges Engagement. Seine Vision und sein Einsatz waren entscheidend für den Erfolg von SCHOTT Pharma. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Reinhard Mayer (CFO), um die Zukunft von SCHOTT Pharma zu gestalten.“

Andreas Reisse ist seit 1987 bei der SCHOTT-Gruppe und leitete seit 2010 den Bereich „Pharmaceutical Systems“, der seit 2023 als SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA an der Frankfurter Börse notiert ist. Er tritt nun mit Erreichen der satzungsgemäßen Altersgrenze für Vorstandsmitglieder in den Ruhestand.

„Andreas Reisse hat eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung von SCHOTT Pharma zu einem weltweit führenden Unternehmen für pharmazeutische Verpackungslösungen und Applikationssysteme gespielt. Unter seiner Führung hat das Unternehmen bemerkenswertes Wachstum erzielt, branchenführende Innovationen hervorgebracht und erfolgreich den Börsengang vollzogen. Wir danken ihm für seine außergewöhnlichen Leistungen und wünschen ihm alles Gute für seinen wohlverdienten Ruhestand“, sagte Peter Goldschmidt.

Andreas Reisse kommentierte: „Es war ein Privileg, so viele Jahre bei SCHOTT Pharma und innerhalb der SCHOTT-Gruppe tätig zu sein. Ich bin sehr dankbar für die Zusammenarbeit und das Vertrauen, das mir von allen Stakeholdern und dem Aufsichtsrat entgegengebracht wurde. Gemeinsam mit einem engagierten Managementteam haben wir SCHOTT Pharma als wichtigen Partner der Pharmaindustrie etabliert und bedeutende Meilensteine erreicht – darunter den erfolgreichen Börsengang. Während ich mich auf den Ruhestand vorbereite, bin ich überzeugt, dass das Unternehmen bestens für weiteren Erfolg und Innovation aufgestellt ist. SCHOTT Pharma wird bei Christian Mias, den ich seit fast zwei Jahrzehnten kenne und schätze, in besten Händen sein.“

Über SCHOTT Pharma

Gesundheit ist entscheidend. Deshalb entwickelt SCHOTT Pharma wissenschaftlich fundierte Lösungen, die gewährleisten, dass Medikamente für Menschen auf der ganzen Welt sicher und einfach zu verwenden sind. Pro Minute erhalten mehr als 25.000 Menschen eine Injektion, die in einem Produkt von SCHOTT Pharma verpackt ist. Das Portfolio umfasst Aufbewahrungs- und Verabreichungssysteme für Medikamente, etwa vorfüllbare Spritzen aus Glas und Polymer, Karpulen, Fläschchen und Ampullen. Rund 4.700 Menschen aus über 60 Nationen arbeiten bei SCHOTT Pharma jeden Tag daran, einen Beitrag zur weltweiten Gesundheitsversorgung zu leisten. Mit 17 hochmodernen Werken in Europa, Nord- und Südamerika sowie Asien ist das Unternehmen in allen wichtigen Pharma-Märkten vertreten. Über 1.000 eigens entwickelte Patente und Technologien und ein modernes R&D-Zentrum in der Schweiz unterstreichen den Innovationsfokus des Unternehmens. Die SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA hat ihren Hauptsitz in Mainz und ist im SDAX an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. Ihr Mehrheitsaktionär ist die SCHOTT AG, ein Unternehmen der Carl-Zeiss-Stiftung. In diesem Sinne setzt sich SCHOTT Pharma nachhaltig für Gesellschaft und Umwelt ein. Die 30 führenden Pharmahersteller injizierbarer Medikamente und insgesamt über 1.800 Kunden arbeiten mit SCHOTT Pharma zusammen. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 957 Millionen Euro. Weitere Informationen unter www.schott-pharma.com

