EQS-News: Stillman Digital, eine Tochtergesellschaft von DeFi Technologies, beteiligt sich an der Einführung von GoDark, einem institutionellen Dark Pool für digitale Vermögenswerte, unterstützt von Copper und GSR

Stillman Digital, eine Tochtergesellschaft von DeFi Technologies, beteiligt sich an der Einführung von GoDark, einem institutionellen Dark Pool für digitale Vermögenswerte, unterstützt von Copper und GSR



Die Partnerschaft erweitert die institutionellen Ausführungsmöglichkeiten von Stillman Digital durch außerbörsliche Blockliquidität, Matching mit geringer Latenzzeit und nicht verwahrungspflichtige Abwicklung

TORONTO, 5. November 2025 /PRNewswire/ --DeFi Technologies Inc. (das „Unternehmen" oder „DeFi Technologies") (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B), ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen den traditionellen Kapitalmärkten und dem dezentralen Finanzwesen („DeFi") schließt, freut sich bekannt zu geben, dass Stillman Digital, die institutionelle Handels- und OTC-Tochtergesellschaft des Unternehmens, als früher Partner von GoDark beigetreten ist, einem von GoQuant entwickelten und von Marktführern wie Copper und GSR unterstützten institutionellen Dark Pool für digitale Vermögenswerte. Weitere frühe Partner sind FRNT Financial (FRNT), Fasanara Capital, Capital Union Bank, Tyr Capital, Hercle, Valos und Trillion Digital.

GoDark wurde entwickelt, um große, preissensible Aufträge außerbörslich auszuführen, wobei Diskretion und Ausführungsqualität gewahrt bleiben. Die Plattform bietet ein Matching mit extrem niedriger Latenz, eine nicht verwahrungspflichtige Abwicklung und Ausführungsschutz auf institutionellem Niveau, wie z. B. Mindestfüllgrößen und Bestpreisprüfungen an beleuchteten Handelsplätzen, die dem NBBO-Schutz für US-Aktien ähneln.

„Dark Pools sind ein fester Bestandteil moderner Märkte, da sie es Institutionen ermöglichen, große Volumina zu bewegen, ohne ihre Absichten offen zu legen", sagte Jonathan Milks, Mitbegründer und Präsident von Stillman Digital. „Durch die Partnerschaft mit GoDark zum Start erweitert Stillman Digital seine Möglichkeiten, Kunden, die institutionelle Lösungen für digitale Vermögenswerte suchen, Block-Liquidität und diskrete Ausführung anzubieten."

Die Rolle von Stillman Digital bei der EinführungStillman Digital bietet Institutionen eine vertrauliche, effiziente und sichere Blockausführung. Der Desk verschiebt große Aufträge außerhalb der Börse, ohne dem Markt ein Signal zu geben, und liefert verlässliche Liquidität an allen globalen Handelsplätzen. Kunden profitieren von professionellem Service, geprüften Gegenparteien und stabilen Abwicklungsabläufen, die langfristige Beziehungen fördern.

Warum dies für Institutionen wichtig ist

Wichtige Blöcke privat handeln, um das Signalisierungsrisiko und die Auswirkungen auf den Markt zu verringern.

Zugang zur Ausführungsqualität durch Matching mit geringer Latenzzeit und Überprüfung des besten Preises an den wichtigsten Handelsplätzen.

Aufrechterhaltung der Verwahrungskontrolle durch nicht verwahrungspflichtige Abwicklungsabläufe.

Konfigurieren von einrichtungsspezifische Schutzmaßnahmen, einschließlich Mindestfüllgrößen und bedingter Logik.

Mit dem Kassahandel beginnen und eine Roadmap mit Perpetuals, Futures, Optionen und anderen Instrumenten nutzen.

Die Teilnahme an GoDark stärkt die Rolle von Stillman Digital als institutioneller Ausführungspartner durch die Kombination von diskreter Blockliquidität mit geringer Latenzzeit und nicht verwahrungspflichtiger Abwicklung. Die Beziehung erweitert das Netzwerk mit Gegenparteien von Stillman über Banken, Vermögensverwalter und Hedge-Fonds, während die vertrauliche Auftragsabwicklung und stabile Post-Trade-Workflows erhalten bleiben. Der Zugang zu außerbörslicher Liquidität verringert das Signalisierungsrisiko und trägt zu einer besseren Gesamtausführungsqualität für große Aufträge bei. Mit der Ausweitung von GoDark von Spot auf Derivate erhält Stillman eine umfangreichere Produktpalette, um komplexe Mandate zu bedienen. Das Ergebnis ist ein umfassenderes, skalierbares und institutionengerechtes Ausführungsangebot innerhalb des Ökosystems von DeFi Technologies.

Informationen zu DeFi Technologies

DeFi Technologies Inc. (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) ist ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzierung („DeFi") schließt. Als erster an der Nasdaq notierter digitaler Vermögensverwalter seiner Art bietet DeFi Technologies Aktienanlegern durch sein integriertes und skalierbares Geschäftsmodell eine diversifizierte Beteiligung in der breiteren dezentralen Wirtschaft. Dazu gehören Valour, das über regulierte ETPs Zugang zu 100 der innovativsten digitalen Vermögenswerte der Welt bietet, Stillman Digital, ein Prime Broker für digitale Vermögenswerte, der sich auf die Ausführung und Verwahrung in institutioneller Qualität konzentriert, Reflexivity Research, das führende Forschung im Bereich digitaler Vermögenswerte anbietet, Neuronomics, das quantitative Handelsstrategien und Infrastrukturen entwickelt, und DeFi Alpha, der interne Arbitrage- und Handelsbereich des Unternehmens. Mit seinem umfassenden Fachwissen im Bereich Kapitalmärkte und neue Technologien baut DeFi Technologies das institutionelle Tor zur Zukunft des Finanzwesens. Folgen Sie DeFi Technologies auf LinkedIn und X/Twitter. Weitere Informationen finden Sie auf https://defi.tech/

Tochtergesellschaften von DeFi Technologies

Informationen zu Valour Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen „Valour") emittieren börsengehandelte Produkte („ETPs"), die es privaten und institutionellen Anlegern ermöglichen, auf einfache und sichere Weise über ihr herkömmliches Bankkonto auf digitale Vermögenswerte zuzugreifen. Valour ist Teil des Geschäftsbereichs Asset Management von DeFi Technologies. Für weitere Informationen zu Valour, zum Abonnieren oder zum Erhalt von Aktualisierungen besuchen Sie valour.com.

Informationen zu Stillman Digital Stillman Digital ist ein führender Anbieter von Liquidität für digitale Vermögenswerte, der grenzenlose Liquiditätslösungen für Unternehmen anbietet und sich auf branchenführende Handelsausführung, Abwicklung und Technologie konzentriert. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.stillmandigital.com.

Informationen zu Reflexivity Research Reflexivity Research LLC ist ein führendes Forschungsunternehmen, das sich auf die Erstellung von qualitativ hochwertigen, detaillierten Forschungsberichten für die Bitcoin- und Digital-Asset-Branche spezialisiert hat, um Investoren wertvolle Einblicke zu gewähren. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.reflexivityresearch.com/

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des anwendbaren kanadischen Wertpapierrechts. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Stillman Digital, GoDark, das Vertrauen der Anleger in digitale Vermögenswerte im Allgemeinen, das regulatorische Umfeld in Bezug auf das Wachstum und die Akzeptanz dezentraler Finanzen, die Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten durch das Unternehmen und seine Tochtergesellschaften sowie die Vorzüge oder potenziellen Erträge solcher Möglichkeiten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder der Erfolg des Unternehmens erheblich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren gehören unter anderem die Akzeptanz von börsengehandelten Produkten von Valour durch die Börsen, das Wachstum und die Entwicklung des Sektors der dezentralisierten Finanzen und digitalen Vermögenswerte, Regeln und Vorschriften in Bezug auf dezentralisierte Finanzen und digitale Vermögenswerte, Preisschwankungen bei digitalen Vermögenswerten sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu erkennen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, prognostiziert oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben ist.

