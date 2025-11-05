W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-News: Vossloh liefert Weichen für das italienische Bahnnetz

EQS Group · Uhr
Infrastruktur
Artikel teilen:

EQS-News: Vossloh Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Auftragseingänge
Vossloh liefert Weichen für das italienische Bahnnetz

05.11.2025 / 09:45 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Vossloh liefert Weichen für das italienische Bahnnetz

Rahmenverträge mit RFI im Wert von über 100 Millionen Euro

Werdohl, 5. November 2025. Vossloh hat mit dem italienischen Bahnnetzbetreiber Rete Ferroviaria Italiana (RFI) einen mehrjährigen Rahmenvertrag über die Lieferung von Weichen für bestehende Hochgeschwindigkeitsstrecken in Italien unterzeichnet. Der Vertrag hat eine Laufzeit von sechs Jahren. Weitere Vereinbarungen betreffen die Lieferung von Mangan-Herzstücken und weiteren Komponenten für Weichen. Das Gesamtvolumen der Verträge beläuft sich auf über 100 Millionen Euro. Die ersten Weichen sollen 2025 ausgeliefert werden.

Die FS-Gruppe (Ferrovie dello Stato Italiane), zu der RFI gehört, investiert massiv in den Ausbau und die Instandhaltung des italienischen Hochgeschwindigkeitsnetzes. Ziel ist es, die Kapazität, Pünktlichkeit und das Kundenerlebnis zu verbessern. Italien verfügt bereits über mehr als 1.000 Kilometer Hochgeschwindigkeitsstrecken innerhalb eines Netzes von rund 16.900 Kilometern und plant neue Verbindungen, beispielsweise von Salerno nach Reggio Calabria als strategischen Nord-Süd-Korridor.

„Hochleistungsweichen sind eine Schlüsselkomponente für einen sicheren und zuverlässigen Hochgeschwindigkeitsverkehr“, sagt Oliver Schuster, Vorstandsvorsitzender der Vossloh AG. „Wir sind stolz, dass RFI uns erneut das Vertrauen schenkt und wir zu diesem zukunftsweisenden Projekt beitragen können.“

Kontaktdaten für die Medien:
Ivo Banek
E-Mail: Presse@vossloh.com

Kontaktdaten für Investoren:
Dr. Daniel Gavranovic
E-Mail: Investor.relations@vossloh.com

Telefon: +49 (0) 23 92 / 52-609

Über Vossloh:

Vossloh ist ein weltweit agierender Technologiekonzern, der seit 140 Jahren für Qualität, Sicherheit, Kundenorientierung, Zuverlässigkeit und Innovationskraft steht. Mit seinem umfassenden Angebot an Produkten und Dienstleistungen rund um den Fahrweg Schiene zählt Vossloh zu den Weltmarktführern in diesem Bereich. Vossloh bietet ein einzigartig breites Leistungsspektrum unter einem Dach an: Schienenbefestigungssysteme, Betonschwellen, Weichensysteme und Kreuzungen sowie innovative und zunehmend digitalbasierte Dienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus von Schienen und Weichen. Vossloh nutzt das systemische Fahrwegverständnis, um das zentrale Kundenbedürfnis "Verfügbarkeit des Fahrwegs Schiene" zu adressieren.

Vossloh Produkte und Services sind in mehr als 100 Ländern im Einsatz. Mit etwa 80 Konzerngesellschaften in knapp 30 Ländern und über 40 Produktionsstandorten ist Vossloh weltweit vor Ort aktiv. Vossloh bekennt sich zu einer nachhaltigen Unternehmensführung und zum Klimaschutz und leistet mit seinen Produkten und Dienstleistungen einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Mobilität von Menschen und Gütern.

Die Konzernaktivitäten sind in den drei Geschäftsbereichen Core Components, Customized Modules und Lifecycle Solutions gegliedert. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte Vossloh mit etwa 4.200 Mitarbeitenden einen Umsatz von 1.209,6 Mio.€.

05.11.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Vossloh Aktiengesellschaft
Vosslohstr. 4
58791 Werdohl
Deutschland
Telefon:+49 (0)2392 52 - 359
Fax:+49 (0)2392 52 - 219
E-Mail:investor.relations@vossloh.com
Internet:www.vossloh.com
ISIN:DE0007667107
WKN:766710
Indizes:SDAX
Börsen:Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID:2223958
Ende der MitteilungEQS News-Service

2223958 05.11.2025 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Vossloh

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Aktienmarkt
Drei Gründe, warum diese Rally noch lange weitergehen kanngestern, 15:00 Uhr · onvista
Nachkauf-Zertifikate
Kurse zu hoch? So kannst du trotzdem einsteigen31. Okt. · onvista-Partners
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden