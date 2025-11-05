W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-NVR: Readcrest Capital AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

05.11.2025
EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: Readcrest Capital AG / Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte
Readcrest Capital AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

05.11.2025 / 15:24 CET/CEST
Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG

1. Angaben zum Emittenten

Readcrest Capital AG
Schopenstehl 22
20095 Hamburg
Deutschland

2. Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme

 Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen MaßnahmeStand zum / Datum der Wirksamkeit
 Ausgabe von Bezugsaktien (§ 41 Abs. 2 WpHG)
XSonstige (Kapital-)Maßnahme (§ 41 Abs. 1 WpHG)05.11.2025

3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte:

31.218.333
davon Anzahl Mehrstimmrechte: 0

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Readcrest Capital AG
Schopenstehl 22
20095 Hamburg
Deutschland
Internet:www.readcrest.com
Enerxy

