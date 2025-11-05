EQS-PVR: Leifheit Aktiengesellschaft: Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien nach § 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG
EQS Stimmrechtsmitteilung: Leifheit Aktiengesellschaft
Leifheit Aktiengesellschaft: Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien nach § 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG
05.11.2025 / 17:47 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien
1. Angaben zum Emittenten
|Leifheit Aktiengesellschaft
Leifheitstraße 1
56377 Nassau
Deutschland
2. Namen der Tochterunternehmen oder Dritte/n
mit 3% oder mehr Aktien, wenn abweichend von 1.
3. Datum der Schwellenberührung
|04.11.2025
4. Aktienanteil
|Aktienanteil in %
|Gesamtanzahl Stimmrechte des Emittenten
|Neu
|0,3961 %
|9.170.000
|Letzte Veröffentlichung
|5,01421 %
|/
5. Einzelheiten
|absolut
|in %
|direkt
|indirekt (über Tochter
oder Dritten, § 71d
Abs. 1 AktG)
|direkt
|indirekt (über Tochter
oder Dritten, § 71d
Abs. 1 AktG)
|36.318
|0,3961 %
|%
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Leifheit Aktiengesellschaft
|Leifheitstraße 1
|56377 Nassau
|Deutschland
|Internet:
|www.leifheit-group.com
