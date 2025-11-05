W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-PVR: Leifheit Aktiengesellschaft: Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien nach § 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG

EQS Group · Uhr
EQS Stimmrechtsmitteilung: Leifheit Aktiengesellschaft
Leifheit Aktiengesellschaft: Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien nach § 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG

05.11.2025 / 17:47 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien

1. Angaben zum Emittenten
Leifheit Aktiengesellschaft
Leifheitstraße 1
56377 Nassau
Deutschland

2. Namen der Tochterunternehmen oder Dritte/n
mit 3% oder mehr Aktien, wenn abweichend von 1.
 

3. Datum der Schwellenberührung
04.11.2025 

4. Aktienanteil
  Aktienanteil in % Gesamtanzahl Stimmrechte des Emittenten
Neu 0,3961 % 9.170.000
Letzte Veröffentlichung 5,01421 % /

5. Einzelheiten
absolut in %
direkt indirekt (über Tochter
oder Dritten, § 71d
Abs. 1 AktG)		 direkt indirekt (über Tochter
oder Dritten, § 71d
Abs. 1 AktG)
36.318 0,3961 % %


05.11.2025 CET/CEST


Sprache: Deutsch
Unternehmen: Leifheit Aktiengesellschaft
Leifheitstraße 1
56377 Nassau
Deutschland
Internet: www.leifheit-group.com

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2224366  05.11.2025 CET/CEST


Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Leifheit

