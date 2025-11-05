Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 05.11.2025
onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 05. November 2025, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|AppLovin
|Bericht 3. Quartal 2025
|BMW
|Bericht 3. Quartal 2025
|Cameco
|Bericht 3. Quartal 2025
|Evotec
|Bericht 3. Quartal 2025
|First Majestic Silver
|Bericht 3. Quartal 2025
|Freenet
|Bericht 3. Quartal 2025
|Fresenius
|Bericht 3. Quartal 2025
|IonQ
|Bericht 3. Quartal 2025
|Kontron
|Bericht 3. Quartal 2025
|Leonardo
|Bericht 3. Quartal 2025
|McDonald's
|Bericht 3. Quartal 2025
|Novo Nordisk
|Bericht 3. Quartal 2025
|Qualcomm
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Robinhood Markets
|Bericht 3. Quartal 2025
|Vonovia
|Bericht 3. Quartal 2025
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
