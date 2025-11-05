W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 05.11.2025

onvista · Uhr
RüstungDividenden-AristokratenE-Mobilität

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 05. November 2025, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
AppLovinBericht 3. Quartal 2025
BMWBericht 3. Quartal 2025
CamecoBericht 3. Quartal 2025
EvotecBericht 3. Quartal 2025
First Majestic SilverBericht 3. Quartal 2025
FreenetBericht 3. Quartal 2025
FreseniusBericht 3. Quartal 2025
IonQBericht 3. Quartal 2025
KontronBericht 3. Quartal 2025
LeonardoBericht 3. Quartal 2025
McDonald'sBericht 3. Quartal 2025
Novo NordiskBericht 3. Quartal 2025
QualcommBericht Geschäftsjahr 2025
Robinhood MarketsBericht 3. Quartal 2025
VonoviaBericht 3. Quartal 2025

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Novo Nordisk
Vonovia
BMW
Kontron
Robinhood Markets
Qualcomm
Evotec
Fresenius
Freenet
Cameco
IonQ
First Majestic Silver
Leonardo
McDonald's
AppLovin

