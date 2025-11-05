W​e​r​b​u​n​g ausblenden

KORREKTUR: Sandoz kauft Biosimilar-Spezialistin Just-Evotec Biologics EU SAS

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

(Korrigiert wird die am 4.11. gesendete Meldung. Die Überschrift und der Text wurden neu formuliert. Damit wird klargestellt, dass Evotec lediglich den Standort seiner Tochter Just-Evotec Biologics im französischen Toulouse an Sandoz verkauft.)

BASEL (dpa-AFX) - Es hatte sich im Sommer abgezeichnet: Die Generikaspezialistin Sandoz übernimmt den Standort im französischen Toulouse der Evotec-Tochter Just-Evotec Biologics (JEB). Nachdem dazu Ende Juli eine unverbindliche Absichtserklärung unterzeichnet worden war, kauft Sandoz nun 100 Prozent der Anteile.

Mit diesem Zukauf könne Sandoz die internen Entwicklungs- und Fertigungskapazitäten im Bereich Biosimilars ausbauen, wie es in der Mitteilung vom Dienstagabend weiter hieß.

Für die Anteile und die Lizenzgebühren zur Produktionstechnologie von JEB EU SAS bezahlt Sandoz laut den Angaben einen Barbetrag in Höhe von rund 350 Millionen US-Dollar (ca 304 Mio Euro). Die Lizenz umfasse eine unbegrenzte Anzahl an Molekülen, wobei derzeit für bis zu zehn Moleküle eine Lizenzgebühr anfalle.

JEB ist bereits seit 2023 ein strategischer Partner von Sandoz, wobei sich die Basler Mitte 2024 auch einen Zugang zu der Produktion in Toulouse gesichert hatten. Im Rahmen des neu ausgestalteten Modells dürften sich Anreizkomponenten und Lizenzgebühren in den kommenden Jahren auf rund 300 Millionen Dollar belaufen, so die Mitteilung weiter.

Die Transaktion stärke den Biosimilar-Bereich von Sandoz und man werde mit den eigenen Kapazitäten am weltweiten Markt für Biosimilars partizipieren, hieß es. Die Marktchancen dazu werden laut den Angaben für die kommenden zehn Jahre auf rund 300 Milliarden Dollar geschätzt.

Zugleich stehe der Zukauf im Einklang mit den bestehenden Investitionsverpflichtungen von Sandoz und er habe keine Auswirkungen auf die Gesamtjahresprognose. Sandoz rechnet 2025 mit einer Ebitda-Marge im Bereich von 21 bis 22 Prozent, während der Umsatz im mittleren einstelligen Prozentbereich zulegen soll.

Evotec hielt sowohl an seiner Prognose für das laufende Jahr als auch an dem Ausblick 2028 fest./mk/AWP/he/tav/mis

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Evotec
Sandoz Group
SAS AB
Just Group
JUST Kurs in Euro

Das könnte dich auch interessieren

Aktien New York Ausblick
Korrektur bahnt sich vor allem bei Nasdaq-Werten angestern, 14:51 Uhr · dpa-AFX
Korrektur bahnt sich vor allem bei Nasdaq-Werten an
Wochenausblick – Die Quartalsberichtsaison geht weiter
g​n​u​b​r​e​W
02. Nov. · HSBC
Wochenausblick – Die Quartalsberichtsaison geht weiter
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Aktienmarkt
Drei Gründe, warum diese Rally noch lange weitergehen kanngestern, 15:00 Uhr · onvista
Nachkauf-Zertifikate
Kurse zu hoch? So kannst du trotzdem einsteigen31. Okt. · onvista-Partners
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden