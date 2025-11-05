KORREKTUR: Sandoz kauft Biosimilar-Spezialistin Just-Evotec Biologics EU SAS

(Korrigiert wird die am 4.11. gesendete Meldung. Die Überschrift und der Text wurden neu formuliert. Damit wird klargestellt, dass Evotec lediglich den Standort seiner Tochter Just-Evotec Biologics im französischen Toulouse an Sandoz verkauft.)

BASEL (dpa-AFX) - Es hatte sich im Sommer abgezeichnet: Die Generikaspezialistin Sandoz übernimmt den Standort im französischen Toulouse der Evotec-Tochter Just-Evotec Biologics (JEB). Nachdem dazu Ende Juli eine unverbindliche Absichtserklärung unterzeichnet worden war, kauft Sandoz nun 100 Prozent der Anteile.

Mit diesem Zukauf könne Sandoz die internen Entwicklungs- und Fertigungskapazitäten im Bereich Biosimilars ausbauen, wie es in der Mitteilung vom Dienstagabend weiter hieß.

Für die Anteile und die Lizenzgebühren zur Produktionstechnologie von JEB EU SAS bezahlt Sandoz laut den Angaben einen Barbetrag in Höhe von rund 350 Millionen US-Dollar (ca 304 Mio Euro). Die Lizenz umfasse eine unbegrenzte Anzahl an Molekülen, wobei derzeit für bis zu zehn Moleküle eine Lizenzgebühr anfalle.

JEB ist bereits seit 2023 ein strategischer Partner von Sandoz, wobei sich die Basler Mitte 2024 auch einen Zugang zu der Produktion in Toulouse gesichert hatten. Im Rahmen des neu ausgestalteten Modells dürften sich Anreizkomponenten und Lizenzgebühren in den kommenden Jahren auf rund 300 Millionen Dollar belaufen, so die Mitteilung weiter.

Die Transaktion stärke den Biosimilar-Bereich von Sandoz und man werde mit den eigenen Kapazitäten am weltweiten Markt für Biosimilars partizipieren, hieß es. Die Marktchancen dazu werden laut den Angaben für die kommenden zehn Jahre auf rund 300 Milliarden Dollar geschätzt.

Zugleich stehe der Zukauf im Einklang mit den bestehenden Investitionsverpflichtungen von Sandoz und er habe keine Auswirkungen auf die Gesamtjahresprognose. Sandoz rechnet 2025 mit einer Ebitda-Marge im Bereich von 21 bis 22 Prozent, während der Umsatz im mittleren einstelligen Prozentbereich zulegen soll.

Evotec hielt sowohl an seiner Prognose für das laufende Jahr als auch an dem Ausblick 2028 fest.