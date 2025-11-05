Nasdaq-Erholung oder nächste Abwärtswelle? Futures über den Tiefs.
// Dieses Video ist keine Anlageberatung und entspricht keiner Kaufempfehlung! //
Die Futures erholen sich deutlich von den Tiefs – nach dem starken Abverkauf im Nasdaq 100 sehen wir das klassische Muster: eine Gegenbewegung nach unten überverkauften Tech-Werten. Laut Bespoke Investment geht es historisch am Folgetag oft wieder bergauf. AMD mit leichten Gewinnmitnahmen, Arista Networks, Pinterest und Super Micro unter Druck – vor allem wegen dünner Margen. Astera Labs dagegen überzeugt mit starken Zahlen und optimistischem Ausblick. Auch außerhalb des Tech-Sektors tut sich einiges: Rivian profitiert von robusten Ergebnissen, Amgen glänzt mit beeindruckenden Zahlen. Im Konsumbereich zeigt sich Schwäche: McDonald’s verfehlt die Erwartungen, CAVA senkt den Ausblick – und Apollo zieht sich offenbar von der geplanten Übernahme von Papa John’s zurück. Heute richtet sich der Blick auf den ISM-Dienstleistungsindex (16 Uhr MEZ). Fällt der schwach aus, könnte der Wall Street erneut Gegenwind drohen.
00:00 Intro
00:24 Futures erholt | Überblick
02:25 Ausblick heute: Zahlen | ISM Dienstleister | Zölle | Shutdown
07:03 AMD (inkl. Analysten) | Super Micro | Arista Networks u.v.m.
12:07 Pinterest (inkl. Analysten)
14:25 Bank of America | Restaurant-Werte | Rivian | Novo Nordisk
19:25 Meldungen: Palantir | Xi & Trump | Apple | Elon Musk u.m.
22:43 Analysten: Shopify | Spotify | Uber
23:44 Heute keine Closing Bell
