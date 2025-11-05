W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Original-Research: Cherry SE (von Montega AG): Halten

dpa-AFX · Uhr
Original-Research: Cherry SE - von Montega AG

05.11.2025 / 10:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von Montega AG zu Cherry SE

     Unternehmen:               Cherry SE
     ISIN:                      DE000A3CRRN9

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Halten
     seit:                      05.11.2025
     Kursziel:                  0,70 EUR (zuvor 1,00 EUR)
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Bastian Brach

Q3 unterhalb der Erwartungen - Liquidität jedoch verbessert

Cherry hat zuletzt die vorläufigen Neunmonatszahlen veröffentlicht, die
unterhalb der Markterwartungen lagen und das Erreichen der Guidance
unwahrscheinlich machen. Gleichzeitig konnten die Cashreserven durch einen
beschleunigten Vorratsabbau sowie zusätzlicher Liquidität durch den
Großaktionär verbessert werden.

[Tabelle]

Top Line nur leicht von schwachem Vorjahr erholt: In Q3 erzielte Cherry
Erlöse i.H.v. 24,7 Mio. EUR, was einem Wachstum von 8,8% im Vergleich zum
Vorjahreszeitraum entspricht, damit jedoch unterhalb der Unternehmens- und
Markterwartung liegt. Das Wachstum konnte insbesondere im Segment
Peripherals (16,7 Mio. EUR Umsatz, +13,6% yoy) erzielt werden, während DH&S
sowie Components auf Vorjahresniveau lagen. Dabei ist zu bedenken, dass die
Vorjahreswerte im Segment DH&S noch die Umsätze der im Mai verkauften
Gesellschaft Active Key GmbH enthielten (MONe: 1,5 Mio. EUR in Q3/24) und
DH&S bereinigt um diesen Effekt ebenfalls wachsen konnte. Hier zeigte sich
die zum Halbjahr angekündigte Beschleunigung der eHealth-Terminal-Verkäufe,
wenngleich ein stärkeres Wachstum durch Lieferverzögerungen verhindert
wurde. Insgesamt ist die Top Line-Entwicklung jedoch weiterhin nicht
zufriedenstellend und unterhalb der Ambition von Cherry, sodass die Guidance
aktuell unter Vorbehalt steht. Wir nehmen die Q3-Zahlen zum Anlass, um
unsere Prognosen nach unten zu korrigieren und erwarten nun einen Q4-Umsatz
auf dem Niveau des dritten Quartals, sodass die FY2025-Erlöse bei 96,8 Mio.
EUR liegen würden.

Bruttomargen dürften steigen, Kosteneinsparungen nötig: Beim operativen
Ergebnis zeigt sich ein ähnliches Bild. Zwar lag das adj. EBITDA mit -2,6
Mio. EUR leicht oberhalb des Vorjahresquartals, liegt jedoch deutlich
unterhalb der Erwartung des Managements. Auch hier sticht das DH&S-Segment
mit einer Marge von 26,2% (vor Konzernkosten) positiv heraus, wird jedoch
durch das Peripherals-Segment überschattet, dessen Profitabilität weiterhin
unter der Bereinigung der Vorräte leidet. Um mittelfristig zu einem
tragfähigen Geschäftsmodell zurückzukehren, muss Cherry in 2026 u.E. an
verschiedenen Punkten ansetzen:

1. Weiteres Wachstum in DH&S sowie eine Rückkehr zu nachhaltigem Wachstum in
Peripherals
2. Steigerung der Bruttomargen auf >40% nach der jüngst vollzogenen
Lagerbereinigung im Segment Peripherals
3. Kostenreduktion über die bereits durchgeführten Maßnahmen (Verlagerung
der Produktion, SKU-Reduktion, Einstellung von ULP & Smartlink,
Restrukturierung) hinaus

Für 2025ff. passen wir unsere Prognosen aufgrund der schwächeren Top Line
auch in der Bottom Line nach unten an.

Mehrheitsaktionär stützt Cherry mit zusätzlicher Liquidität: Im dritten
Quartal konnte Cherry die Vorräte erneut deutlich um rund 5 Mio. EUR ggü.
dem Vorquartal reduzieren und damit die Cashreserven trotz des negativen
operativen Ergebnisses stabil halten. Zum Stichtag 30. September 2025
verfügte das Unternehmen über liquide Mittel in Höhe von 7,5 Mio. EUR und
lag damit in etwa auf dem Q2-Niveau. Nach dem Quartalsende hat Cherry zudem
mit Großaktionär Argand Partners eine Vereinbarung geschlossen, die die
Liquiditätssituation weiter verbessert. Argand stellte im Rahmen des Deals
rund 2,2 Mio. EUR durch den Erwerb interner Darlehensforderungen sowie
eigener Aktien zur Verfügung und sagte zusätzlich 3,5 Mio. EUR für den
Ankauf von Lagerbeständen der US-Tochter zu. Damit bleibt Cherry zumindest
kurzfristig Zeit, um den Restrukturierungsplan weiter umzusetzen.

Fazit: Die Q3-Zahlen zeigen, dass Cherry operativ weiter mit Gegenwind zu
kämpfen hat. Zwar sind die Lagerbestände nun weitgehend bereinigt und das
Segment DH&S entwickelt sich solide, dennoch bleibt das Wachstum im
Peripherals-Bereich aktuell noch hinter den Erwartungen zurück. Die erzielte
Einigung mit Großaktionär Argand sichert kurzfristig die Liquidität und
verschafft Cherry Handlungsspielraum, um die laufende Restrukturierung
fortzusetzen. Entscheidend für eine nachhaltige Erholung wird die Steigerung
der Bruttomargen und eine verbesserte Kostendisziplin sein. Wir haben unsere
Prognosen für die kommenden Jahre reduziert, sodass das Kursziel auf 0,70
EUR sinkt (zuvor: 1,00 EUR) und wir bei der Halten-Empfehlung bleiben.



---------------------------------------------------------------------------

